Σταδιακή αποσυμφόρηση και εξομάλυνση της κατάστασης καταγράφεται στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, μετά την πρωτοφανή πιεστική ροή και τη μαζική παράνομη είσοδο περισσότερων από 50.000 μεταναστών από το γειτονικό Μαρόκο.

Όπως ανακοίνωσαν οι Ισπανικές Αρχές, η συντριπτική πλειονότητα όσων κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα τις προηγούμενες ημέρες επιλέγει πλέον να επιστρέψει οικειοθελώς στην πατρίδα του.

Τραγικός απολογισμός με 57 νεκρούς

Πίσω από τις μαζικές μετακινήσεις αποκαλύπτεται μια βαριά ανθρωπιστική τραγωδία. Εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στη Θέουτα επιβεβαίωσε ότι 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ισπανική πλευρά των συνόρων, ενώ εκφράζονται σοβαροί φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος στη μαροκινή επικράτεια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ορισμένοι από τους άτυχους ανθρώπους πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να παρακάμψουν κολυμπώντας τους συνοριακούς κυματοθραύστες, για να πατήσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν πάνω στη μαζική αναταραχή, και την προσπάθεια υπερπήδησης των φραχτών.

Μαζική έξοδος προς το Μαρόκο – «Μην έρθετε, άνθρωποι πεθαίνουν»

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, μέχρι αργά το απόγευμα της Παρασκευής 48.200 μετανάστες είχαν ήδη επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο. Η παντελής έλλειψη βασικών υποδομών, τροφής και καταλύματος στον μικρό θύλακα ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία μετανάστη στο πρακτορείο Reuters, ο οποίος ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη Θέουτα: «Δεν είναι όλα καλά εδώ, ούτε έχει πλάκα. Εννοώ ότι άνθρωποι πεθαίνουν εδώ. Σας εκλιπαρώ, σας παρακαλώ, αν δεν έχετε έρθει ακόμη, μην έρθετε. Μην το κάνετε».

Πυρά Σάντσεθ κατά διακινητών

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά των εγκληματικών δικτύων διακίνησης ανθρώπων, κατηγορώντας τα ως τους αποκλειστικούς υπεύθυνους για την πρόκληση της κρίσης.

Ο Ισπανός Πρωθυπουργός έκανε λόγο για «παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας» της χώρας του, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και συντονισμένη δράση για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.