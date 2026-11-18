Με ένα πλατύ χαμόγελο και μια θερμή χειραψία, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, υποδέχτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, σε μια πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών μετά την περσινή σύνοδο ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα. Η σύντομη ανταλλαγή φιλοφρονήσεων έγινε στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου της συνόδου κορυφής APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού) στη Σεντζέν, δίνοντας το στίγμα για την ιστορική τριμερή συνάντηση της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου.

Νωρίτερα, ωστόσο, τα βλέμματα είχαν στραφεί στην άφιξη του Αμερικανού προέδρου, η οποία συνοδεύτηκε από πρωτοφανείς τιμές. Ο Κινέζος ηγέτης, Σι Τζινπίνγκ, έσπασε το πρωτόκολλο και βρέθηκε αυτοπροσώπως στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τον Τραμπ, μια σπάνια κίνηση υψηλού διπλωματικού συμβολισμού. Κατεβαίνοντας από το Air Force One, ο Τραμπ χαιρέτησε στρατιωτικά περπατώντας στο κόκκινο χαλί δίπλα στον Σι, εν μέσω πλήθους που κρατούσε αμερικανικές και κινεζικές σημαίες.

Η χειραψία Τραμπ – Πούτιν:

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Xinhua, ο Σι υπενθύμισε ότι κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, είχαν οργανώσει μια μεγαλειώδη τελετή υποδοχής στο αεροδρόμιο. Σε αυτό το πλαίσιο ανταπόδοσης, ο Κινέζος πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία του για μια «εποικοδομητική και στρατηγικά σταθερή σχέση, βασισμένη στον σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την ισότητα», προαναγγέλλοντας εκτενείς συζητήσεις για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και τη διεθνή τάξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τον Τραμπ, ο Σι δεν υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο τον Βλαντίμιρ Πούτιν, παρά τη μακροχρόνια συμμαχία τους.

Η άφιξη Τραμπ στο αεροδρόμιο:

Βαριά ατζέντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι προτίθεται να υιοθετήσει μια πιο «ελεύθερη» προσέγγιση στις συνομιλίες της Σεντζέν. Αν και το περιβάλλον του είχε αρχικά διαρρεύσει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα βρισκόταν στο τραπέζι, ο ίδιος δήλωσε την Τρίτη ότι οι βαρύτατες απώλειες των ρωσικών στρατευμάτων δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας για επίλυση της σύγκρουσης, τονίζοντας ότι η συμφωνία είναι «πολύ κοντά». Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεση να συζητήσει με Σι και Πούτιν τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Τραμπ έχει προγραμματίσει συναντήσεις με την Πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούδια Σέινμπαουμ και τον Καναδό Πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν, αν και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, διευκρίνισε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει κλειδώσει για την Πέμπτη.

Η άφιξη Τραμπ στο δείπνο:

Από την πλευρά της Μόσχας, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, ξεκαθάρισε ότι Πούτιν και Τραμπ θα έχουν πολλαπλές συναντήσεις και ουσιαστικές συζητήσεις, ανεξάρτητα από το εάν αυτές θα γίνουν όρθιοι στο περιθώριο του δείπνου ή στις επίσημες καρέκλες. Νωρίτερα, ο Πούτιν είχε ήδη συζητήσει το θέμα της Ουκρανίας με τον Σι Τζινπίνγκ, με τον Κινέζο ηγέτη να περιγράφει τις σινορωσικές σχέσεις ως «σταθερές σαν βουνό» σε έναν κόσμο γεμάτο αναταραχές.

Οι «σκιές» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

Η προσέγγιση του Τραμπ με τους δύο μεγάλους γεωπολιτικούς αντιπάλους των ΗΠΑ προκαλεί ανησυχία, ειδικά με δεδομένη την ψυχρότητα του απέναντι σε παραδοσιακούς συμμάχους. Οι εμπορικές εντάσεις παραμένουν, καθώς οι αμερικανικοί δασμοί δεν κατάφεραν να ανακόψουν το κινεζικό εμπορικό πλεόνασμα. Παράλληλα, το σκάνδαλο με την αποπομπή του στενού του συμμάχου, Τζένσεν Χουάνγκ, από τη θέση του CEO της Nvidia, λόγω σχέσης με γυναίκα που φέρεται ως Κινέζα πράκτορας, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την πρόσβαση του Πεκίνου σε αμερικανική τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Η άφιξη Πούτιν στο δείπνο:

Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ υπεραμύνθηκε της στάσης του, λέγοντας: «Έχουμε πολύ καλή σχέση με την Κίνα και δεν θέλουμε να τους προσβάλουμε».

Τέλος, όσον αφορά το «αγκάθι» της Ταϊβάν, κορυφαίου κατασκευαστή μικροτσίπ στον κόσμο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν σκοπεύει να ανοίξει ο ίδιος το θέμα, καθώς θεωρεί βέβαιο ότι θα το πράξει ο Σι Τζινπίνγκ.

Η κρίσιμη τριμερής της Πέμπτης θα φιλοξενηθεί στην ιστορική έπαυλη Kylin, η οποία τελεί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Η χειραψία του Σι με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι: