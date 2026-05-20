Με μία λαμπρή και γεμάτη συμβολισμούς τελετή, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε την Τετάρτη (20/05) τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν μια θερμή χειραψία μπροστά στις κάμερες, επισφραγίζοντας τους στενούς δεσμούς των δύο χωρών τους, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Η άφιξη του Πούτιν, ο οποίος προσγειώθηκε στο Πεκίνο το βράδυ της Τρίτης και έγινε δεκτός με τιμές από τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι, και στρατιωτικό άγημα, συμπίπτει με μια σημαντική επέτειο: τη συμπλήρωση 25 ετών από την υπογραφή της ιστορικής σινο-ρωσικής Συμφωνίας Φιλίας και Καλής Γειτονίας.

Το Πεκίνο ως «ρυθμιστής»

Η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς πραγματοποιείται αμέσως μετά την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο, φιλοξενώντας διαδοχικά τους ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, εδραιώνει τον ρόλο του ως ρυθμιστής και ισχυρός διαμεσολαβητής στο διεθνές διπλωματικό σκηνικό.

Παρά τις πιέσεις που δέχεται η Κίνα από τη Δύση για τη στάση της, η υποδοχή που επιφυλάχθηκε στη ρωσική αντιπροσωπεία αποδεικνύει ότι η Μόσχα παραμένει ο πολυτιμότερος στρατηγικός και οικονομικός εταίρος του Πεκίνου.

Εμπόριο, ενέργεια και «καυτή» ατζέντα

Στο επίκεντρο των διμερών συνομιλιών βρίσκεται η περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας. Με τη Ρωσία να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δυτικές κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η σινορωσική εμπορική συμμαχία έχει χτυπήσει επίπεδα ρεκόρ καθώς:

Το 25% των ρωσικών εξαγωγών κατευθύνεται πλέον προς την Κίνα.

Η ρωσική αγορά απορροφά το ένα τρίτο (1/3) των κινεζικών εξαγωγών.

Ενδεικτικό της βαρύτητας των συνομιλιών είναι το γεγονός ότι τον Βλαντίμιρ Πούτιν συνοδεύει μια πολυπληθής αποστολή κορυφαίων αξιωματούχων. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, αλλά και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ενεργειακών κολοσσών Rosneft και Gazprom.

Ο αγωγός με το όνομα «Δύναμη της Σιβηρίας 2»

Στο επίκεντρο της γεωπολιτικής σκακιέρας κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών βρίσκεται το γιγαντιαίο και πολυαναμενόμενο έργο του αγωγού φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» (Δύναμη της Σιβηρίας 2).

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει εναγωνίως να «ξεκλειδώσει» την τελική συμφωνία με τον Σι Τζινπίνγκ, καθώς ο συγκεκριμένος αγωγός, μήκους 3.555 χιλιομέτρων, σχεδιάζεται να μεταφέρει ετησίως 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της χερσονήσου Γιαμάλ απευθείας στην ενεργοβόρα αγορά της Κίνας, μέσω Μογγολίας.

Για το Κρεμλίνο, το έργο αποτελεί σανίδα σωτηρίας προκειμένου να αντικαταστήσει οριστικά τις χαμένες ευρωπαϊκές αγορές και τον κατεστραμμένο Nord Stream, στρέφοντας τη ροή των ρωσικών υδρογονανθράκων πλήρως προς την Ασία.

Από την άλλη πλευρά, το Πεκίνο, πιέζει προκειμένου να εξασφαλίσει εξαιρετικά χαμηλές τιμές, που αγγίζουν το κόστος παραγωγής, ενώ παράλληλα αποφεύγει να δεσμευτεί για την αγορά των τεράστιων ποσοτήτων που προσφέρει η Μόσχα, θέλοντας να διατηρήσει την ενεργειακή της ανεξαρτησία και να μην εξαρτάται αποκλειστικά από έναν προμηθευτή. Η έκβαση αυτού του ενεργειακού «μπρα ντε φερ» θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της ρωσικής οικονομίας.

Εκτός από τα οικονομικά και ενεργειακά ζητήματα, οι δύο ηγέτες αναμένεται να υπογράψουν μια σειρά διμερών συμφωνιών, να κηρύξουν επίσημα την έναρξη των «Ετών Εκπαίδευσης Ρωσίας-Κίνας (2026-2027)», αλλά και να ανταλλάξουν απόψεις για την ασφάλεια σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η κοινή εμφάνιση Σι και Πούτιν στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Ουάσινγκτον και τις Βρυξέλλες: ο άξονας Μόσχας-Πεκίνου παραμένει αρραγής, έτοιμος να χαράξει μια νέα πορεία σε έναν πολυπολικό κόσμο.