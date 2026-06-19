Σε τροχιά σοβαρής διπλωματικής κρίσης εισέρχονται οι σχέσεις Ιταλίας και ΗΠΑ. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας X την αιφνίδια ακύρωση του προγραμματισμένου ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις 21 και 22 Ιουνίου. Αιτία της απόφασης αυτής αποτελούν, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ιδιαίτερα προσβλητικοί ισχυρισμοί του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που έβαλαν στο στόχαστρο την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Οι ισχυρισμοί Τραμπ που άναψαν φωτιές

Όλα ξεκίνησαν από μια τηλεφωνική συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο ιταλικό δίκτυο La7. Σύμφωνα με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο που δημοσιοποίησε ο σταθμός —χωρίς ωστόσο να μεταδώσει το ηχητικό ντοκουμέντο— ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μελόνι τον «παρακαλούσε» επίμονα για μια κοινή φωτογραφία στο περιθώριο της Συνόδου της G7 στη Γαλλία.

«Πώς είναι η πρωθυπουργός σας; Τι είπε όταν με συνάντησε; Μάλλον χαίρεται που της μίλησα. Δεν είχα λόγο να το κάνω, αλλά με ικέτευε για μια φωτογραφία. Τη λυπήθηκα και γι’ αυτό τη συνάντησα», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Η πληρωμένη απάντηση της Μελόνι και η στήριξη Ματαρέλα

Η αντίδραση της Ρώμης ήταν άμεση και σε υψηλό τόνο. Με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την κατάπληξή της, κάνοντας λόγο για «απόλυτα μυθεύματα» από την πλευρά του Τραμπ. Παράλληλα, τον κατηγόρησε για επιλεκτική σκληρότητα, σημειώνοντας ότι δείχνει πολύ μεγαλύτερη ανοχή και σεβασμό απέναντι στους εχθρούς της Δύσης παρά στους διαχρονικούς συμμάχους της Ουάσινγκτον.

«Είναι απογοητευτικό να βλέπουμε τέτοια συμπεριφορά απέναντι σε συμμάχους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να θυμάται ένα πράγμα: ούτε εγώ προσωπικά, αλλά ούτε και η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ», ξεκαθάρισε η πρωθυπουργός. Στο πλευρό της τάχθηκε αμέσως και ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της για να της εκφράσει την αμέριστη συμπαράστασή του.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Από το «θερμό φλερτ» στον ψυχρό πόλεμο

Η τωρινή ένταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το παρελθόν, καθώς οι δύο ηγέτες διατηρούσαν μέχρι πρότινος εξαιρετικές σχέσεις, με τη Μελόνι να είναι η μοναδική Ευρωπαία πολιτικός που είχε προσκληθεί πέρυσι στην τελετή ορκωμοσίας του Τραμπ.

Η κατάσταση άρχισε να εκτροχιάζεται με το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν. Η ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να παραχωρήσει στις αμερικανικές δυνάμεις αεροπορική βάση στη Σικελία για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων, γεγονός που προκάλεσε την οργή του Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τη Μελόνι για υπαναχώρηση.

Το χάσμα μεγάλωσε ακόμη περισσότερο όταν η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε δημοσίως του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επιτεθεί στον Ποντίφικα, χαρακτηρίζοντάς τον «αδύναμο απέναντι στο έγκλημα» και «επιζήμιο για την εξωτερική πολιτική», εξαιτίας της αντιπολεμικής στάσης που είχε κρατήσει το Βατικανό.