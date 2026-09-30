Στα δικαστήρια της Αμπούτζα οδηγείται μια από τις πιο πρωτοφανείς υποθέσεις απάτης και πλαστοπροσωπίας στη Νιγηρία, η οποία αποδείχθηκε ικανή να εκθέσει ανεπανόρθωτα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς των δημόσιων θεσμών της χώρας.

Ο Αντενίγι Αντεγέμι κατηγορείται ότι από το 2024 ίδρυσε, στελέχωσε και διηύθυνε μια εντελώς εικονική προεδρική υπηρεσία, καταφέρνοντας να αποσπάσει γραφεία στην ομοσπονδιακή Γραμματεία, να εξασφαλίσει κρατική χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων και να εγκριθεί η δραστηριότητά του από πλειάδα κυβερνητικών φορέων.

Η «ανύπαρκτη» υπηρεσία PFIPC και η απάτη

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο των εισαγγελικών αρχών, ο Αντενίγι Αντεγέμι εμφανιζόταν από το 2024 ως γενικός διευθυντής του Προεδρικού Συμβουλίου Προώθησης Ξένων Επενδύσεων (PFIPC).

Ωστόσο, η προεδρία της Νιγηρίας ξεκαθάρισε επίσημα ότι το εν λόγω Συμβούλιο ουδέποτε ιδρύθηκε θεσμικά, ούτε υπήρξε ποτέ προεδρικό διάταγμα ή διορισμός του συγκεκριμένου προσώπου επικεφαλής.

Παρά την πλήρη απουσία νομικής υπόστασης, ο Αντεγέμι κατάφερε να λειτουργεί ανενόχλητος. Εξασφάλισε χώρο γραφείων εντός του συγκροτήματος της ομοσπονδιακής Γραμματείας στην πρωτεύουσα Αμπούτζα, κατάφερε να εγγράψει το «Συμβούλιό» του στον κρατικό προϋπολογισμό της φετινής χρονιάς, εξασφαλίζοντας κονδύλια ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων και επιχείρησε να ανοίξει λογαριασμούς στην Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας, ενώ σειρά από δημόσιες υπηρεσίες παραλάμβαναν και επεξεργάζονταν κανονικά τα αιτήματά του, θεωρώντας ότι συναλλάσσονται με νόμιμο κρατικό φορέα.

Η πλαστογραφία της επιστολής διορισμού και η σύλληψη

Όπως αποκάλυψαν οι εισαγγελείς, ο Αντεγέμι χρησιμοποίησε μια πλαστογραφημένη επιστολή διορισμού.

Η επιστολή εμφάνιζε ψευδώς ότι προερχόταν από τον Πρόεδρο της Νιγηρίας, Μπόλα Τινούμπου, και έφερε την πλαστή υπογραφή του προσωπάρχη του, Φέμι Γκμπατζαμπιαμίλα.

Ο Γκμπατζαμπιαμίλα δήλωσε πρόσφατα ότι τόσο η Αστυνομία όσο και η αρμόδια Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές έρευνες, απαλλάσσοντας το όνομά του από κάθε υποψία ή εμπλοκή.

Η σύλληψη του Αντεγέμι πραγματοποιήθηκε τελικά στην πολιτεία Οσούν, ενώ είχε προηγηθεί η έκδοση εντάλματος σύλληψης από αρμόδιο δικαστή, καθώς ο κατηγορούμενος είχε αποτύχει να εμφανιστεί στη δικαιοσύνη πέντε διαδοχικές φορές για άλλες εκκρεμείς υποθέσεις του.

Οι κατηγορίες στο δικαστήριο της Αμπούτζα

Κατά την προσαγωγή του στο δικαστήριο της Αμπούτζα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Αντεγέμι παρουσιάστηκε ντυμένος με λευκό καφτάνι και καπέλο του μπέιζμπολ, εμφανώς χαμογελαστός και συνομιλώντας σε ήρεμο τόνο με τους συνηγόρους του.

Στον κατηγορούμενο απαγγέλθηκαν συνολικά οκτώ αδικήματα, τα οποία αφορούν απάτη και πλαστοπροσωπία.

Ο ίδιος δήλωσε αθώος για το σύνολο των κατηγοριών, αλλά το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκισή του μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση, η οποία ορίστηκε για τις 12 Οκτωβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν ασκήσει διώξεις σε βάρος άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων για ενδεχόμενη συνωμοσία με τον κατηγορούμενο.

Η υπερασπιστική γραμμή του κατηγορουμένου

Παρά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο Αντεγέμι επιμένει στη νομιμότητα των ενεργειών του.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι το PFIPC αποτελεί απολύτως «νόμιμο» οργανισμό και υποστηρίζει ότι ο ίδιος ήρθε προσωπικά σε επαφή με αρμόδια στελέχη που συντάσσουν τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να διασφαλίσει την ένταξη του «Συμβουλίου» του στους επισημους κρατικούς σχεδιασμούς.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονες συζητήσεις στη Νιγηρία σχετικά με τα κενά ασφαλείας και την παντελή έλλειψη διασταύρωσης στοιχείων κατά τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και των κυβερνητικών υποδομών.