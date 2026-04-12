Στη σύλληψη ενός 32χρονου Τούρκου προχώρησαν το Σάββατο το απόγευμα, οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από απόπειρά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο στην περιοχή της Χαριλάου.

Η υπόθεση απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς κατά τον έλεγχο των στοιχείων του προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα αναζήτησης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου-Αναλήψεως.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Αναλήψεως, διαπιστώθηκε ότι ο 32χρονος καταζητείται με Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας, για διάφορα αδικήματα που προβλέπονται στον Τουρκικό Ποινικό Κώδικα.