«Η Ρωσία ελαβε το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία» ανακοίνωσε την Παρασκευή (21/11) ο Βλαντίμιρ Πούτιν, στη συνεδρίαση του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το κείμενο δεν έχει συζητηθεί με τις ΗΠΑ, ενώ η Ουκρανία είναι κατά του σχεδίου, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος.

Νομίζω ότι το ειρηνευτικό σχέδιο μπορεί να είναι η βάση για μια τελική λύση, πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Είμαστε έτοιμοι για ειρηνευτική λύση, αλλά οι λεπτομέρειες του σχεδίου πρέπει να συζητηθούν».

Η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά είναι επίσης ικανοποιημένη με την τρέχουσα δυναμική στη Βόρεια Στρατιωτική Περιφέρεια, η οποία οδηγεί στην επίτευξη των στόχων της με στρατιωτικά μέσα, δήλωσε ο Πούτιν.

«Οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη ρωσική πλευρά να επιδείξει ευελιξία στην ουκρανική διευθέτηση» ανέφερε.

Ο Πούτιν αποκάλυψε ότι οι πρώτες πληροφορίες για το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία συζητήθηκαν πριν από τη σύνοδο της Αλάσκας, αλλά το σχέδιο του Τραμπ έχει πλέον επικαιροποιηθεί.

«Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της εξακολουθούν να έχουν την ψευδαίσθηση ότι η Ρωσία θα μπορούσε να υποστεί μια στρατηγική ήττα», δήλωσε ο Πούτιν.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εξασφαλίσουν τη συναίνεση της Ουκρανίας για ένα ειρηνευτικό σχέδιο, υποστήριξε ο Πούτιν.