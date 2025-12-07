Την ικανοποίησή της, όσον αφορά τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, εξέφρασε η Ρωσία, λέγοντας πως «σε μεγάλο βαθμό είναι σύμφωνη» με το όραμα της Μόσχας.

Οι δηλώσεις του Κρεμλίνου αφορούν το έγγραφο 33 σελίδων, που δόθηκε στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο υποστηρίζει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «εξάλειψη του πολιτισμού» και ότι οι ΗΠΑ δεν θεωρούν τη Ρωσία απειλή. Μεταξύ των προτεραιοτήτων περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση ξένων παρεμβάσεων, ο περιορισμός της μαζικής μετανάστευσης και η απόρριψη αυτού που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως «λογοκρισία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από πλευράς ΕΕ, αξιωματούχοι και αναλυτές απέρριψαν τη στρατηγική, αμφισβητώντας την έμφαση που δίνει στην ελευθερία της έκφρασης και παρομοιάζοντάς την με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή (7/12) από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας TASS, δηλώνει ότι «οι προσαρμογές που βλέπουμε… είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με το όραμά μας».

«Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα θετικό βήμα» σχολίασε, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αναλύει το έγγραφο πριν καταλήξει σε συμπεράσματα. «Και ίσως μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια μέτρια εγγύηση ότι μπορούμε, τουλάχιστον, να συνεχίσουμε εποικοδομητικά το κοινό μας έργο για την εξεύρεση μιας ειρηνικής διευθέτησης στην Ουκρανία».

Ανησυχεί η ΕΕ

Η νέα στρατηγική των ΗΠΑ υιοθετεί πιο ήπιους τόνους απέναντι στη Ρωσία, κάτι που προκαλεί ανησυχίες στην ΕΕ για το ενδεχόμενο αδυναμίας αντίδρασης απέναντι στη Μόσχα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στο κείμενο, η ΕΕ κατηγορείται ότι μπλοκάρει τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης, ενώ αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «αποκαταστήσουν τη στρατηγική σταθερότητα απέναντι στη Ρωσία», κάτι που θα βοηθήσει και την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης.

Το έγγραφο φαίνεται επίσης να ενθαρρύνει προσπάθειες επιρροής επί των ευρωπαϊκών πολιτικών, τονίζοντας ότι η αμερικανική πολιτική πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην «αντίσταση στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης μέσα στα ίδια τα ευρωπαϊκά κράτη».

Κάνει επίσης λόγο για την ανάγκη «αποκατάστασης της δυτικής ταυτότητας», προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη θα είναι «αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερο» και ότι τα σημερινά οικονομικά της προβλήματα «επισκιάζονται από την πραγματική και πιο αυστηρή προοπτική της εξαφάνισης του πολιτισμού».

Από την άλλη, επαινεί τα «πατριωτικά ευρωπαϊκά κόμματα», σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν τους πολιτικούς τους συμμάχους στην Ευρώπη να «προωθήσουν αυτήν την αναζωπύρωση του πνεύματος».

Σε μια περίοδο που η ΕΕ βρίσκεται σε συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επαναλαμβάνουν τη σημασία της συνεργασίας με τις ΗΠΑ, αλλά εκφράζουν επιφυλάξεις για τη νέα στρατηγική.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Βάντεπουλ δήλωσε: «Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ο σημαντικότερος σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, ζητήματα όπως η ελευθερία της έκφρασης ή η οργάνωση των ελεύθερων κοινωνιών μας δεν έχουν θέση στη συγκεκριμένη στρατηγική, τουλάχιστον όσον αφορά τη Γερμανία».

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απευθυνόταν στους «Αμερικανούς φίλους» του, ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι «η Ευρώπη είναι ο στενότερος σύμμαχός σας, όχι το πρόβλημά σας» και αναφέρθηκε στους «κοινούς εχθρούς» τους. «Αυτή είναι η μόνη λογική στρατηγική για την κοινή μας ασφάλεια, εκτός αν κάτι έχει αλλάξει», κατέληξε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Τέλος, ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας, Καρλ Μπιλντ, σχολίασε ότι το νέο στρατηγικό έγγραφο των ΗΠΑ «τοποθετείται δεξιότερα της άκρας δεξιάς».