Ανοιχτός στο ενδεχόμενο να καταστεί ο Καναδάς η πρώτη χώρα που θα αποκτήσει καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκ Κάρνεϊ. Μιλώντας από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Καναδός ηγέτης ανταποκρίθηκε θετικά στη σχετική πρόταση που είχε διατυπώσει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Απευθυνόμενος στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, και με την κυρία Φον ντερ Λάιεν παρούσα, ο κ. Κάρνεϊ υπογράμμισε: «Χθες (16/9), η πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν μίλησε για την υπέρβαση της CETA προς μια συμμαχία για το μέλλον, ανοίγοντας την πόρτα για τον Καναδά ώστε να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ. Ο Καναδάς καλωσορίζει αυτή τη φιλοδοξία».

Όπως επισήμανε, υπάρχει ισχυρή βούληση από πλευράς των συμπολιτών του υπέρ των «πολύ στενότερων δεσμών με την Ευρώπη». Αναφερόμενος στη νέα αυτή «συμμαχία για το μέλλον», την περιέγραψε ως μια «μοναδική, θετική προσέγγιση», την οποία οι Βρυξέλλες και η Οτάβα καλούνται να «καθορίσουν από κοινού», αξιοποιώντας τις κοινές τους αξίες και τις παραγωγικές τους δυνατότητες.

«Ο στόχος δεν είναι η αυτάρκεια, αλλά η συλλογική ανθεκτικότητα»

Αναλύοντας το όραμά του, ο Καναδός πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ μιας «βαθύτερης εταιρικής σχέσης» με την Ευρώπη. Βασικοί πυλώνες αυτού του εγχειρήματος θα είναι η εδραίωση της στρατηγικής αυτονομίας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις. «Ο στόχος δεν είναι η αυτάρκεια, αλλά η συλλογική ανθεκτικότητα», ξεκαθάρισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έσπευσε να καθησυχάσει όσους βλέπουν τον νέο αυτό άξονα ως μέσο γεωπολιτικής επιβολής. «Δεν επιδιώκουμε να κυριαρχήσουμε επί των άλλων», διαβεβαίωσε, εξηγώντας πως ένας τέτοιος συνασπισμός «θα αποτελούσε φάρο για τις άλλες δημοκρατίες». Θα είναι μια σύμπραξη που δεν θα ετεροπροσδιορίζεται από «αυτό στο οποίο αντιτιθέμεθα, αλλά από αυτό που υπερασπιζόμαστε: την ελευθερία, την αλληλεγγύη, την ευημερία και τη βιωσιμότητα».

«Ισχυρότεροι μαζί»

Παρουσιάζοντας πιο συγκεκριμένες προτάσεις, ο κ. Κάρνεϊ εξήγησε πως «ο Καναδάς και η Ευρώπη θα πρέπει να διασφαλίσουν τη στρατηγική τους αυτονομία μέσω βαθιάς συνεργασίας». Ανέδειξε μάλιστα κομβικούς τομείς όπου αυτή η συμπόρευση είναι επιβεβλημένη, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η αμυντική βιομηχανία, οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η υπολογιστική ισχύς, το διάστημα, η ενεργειακή ασφάλεια και τα συστήματα πληρωμών.

«Ο Καναδάς και η Ευρώπη είναι ισχυροί ο καθένας ξεχωριστά, αλλά ισχυρότεροι μαζί», συμπλήρωσε με έμφαση. Εστίασε, μάλιστα, στη συμπληρωματικότητα των δύο οικονομιών: Η Ευρώπη φέρνει στο τραπέζι την τεράστια αγορά της, ένα ρωμαλέο ερευνητικό υπόβαθρο, εξελιγμένη μεταποίηση και μια αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία. Ο Καναδάς, από την άλλη, διαθέτει πλούσιο ενεργειακό δυναμικό, κρίσιμα ορυκτά, εξειδίκευση στις κβαντικές τεχνολογίες και την ΑΙ, αλλά και μια γεωστρατηγικά πολύτιμη θέση στην Αρκτική.

Ψηφιακό εμπόριο και κινητικότητα των πολιτών

Ο κ. Κάρνεϊ δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι αυτή η διατλαντική γέφυρα πρέπει να αφορά άμεσα και τους πολίτες. Ζήτησε περαιτέρω εμβάθυνση στο ψηφιακό εμπόριο, αλλά και τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα κάνει ευκολότερο για τους νέους Ευρωπαίους και Καναδούς να «εργάζονται, να σπουδάζουν και να ζουν» στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Κλείνοντας, υπενθύμισε πως αυτή η στενή σχέση αποδίδει ήδη απτούς καρπούς, φέρνοντας ως παραδείγματα τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (CETA), τη στρατηγική εταιρική σχέση του περασμένου Ιουνίου, καθώς και το γεγονός ότι ο Καναδάς εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμυντικών επενδύσεων (SAFE) αποτελώντας την πρώτη χώρα που συμμετέχει υπό την ιδιότητα του «πρώτου μη ευρωπαϊκού μέλους».