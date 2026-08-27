Ολόκληρα χωριά εξαφανίστηκαν από τον χάρτη του Νεπάλ, από το θηριώδες τσουνάμι λάσπης, το οποίο προκλήθηκε μετά από κατάρρευση παγετώνων, και προκάλεσε τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, ενώ άφησε πίσω χιλιάδες αγνοούμενους.

Σωστικά συνεργεία πολλαπλασιάζουν σήμερα τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν τους 1.500 και πλέον αγνοούμενους, ανάμεσα στους οποίους είναι εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, μετά την καταστροφική πλημμύρα στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ.

Οι Αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι ανασύρθηκαν 267 πτώματα ενώ οι Αρχές της Κίνας έκαναν από την πλευρά τους λόγο για τρεις επιβεβαιωμένους νεκρούς, σύμφωνα με το CNN.

Από κατάρρευση παγετώνων η βιβλική καταστροφή

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS), η πλημμύρα οφειλόταν στην κατάρρευση παγετώνα, τέτοιας σφοδρότητας που προκάλεσε σεισμό 5,2 βαθμών και εκτεταμένες κατολισθήσεις.

Το Ινστιτούτο ανέφερε ότι η δραστηριότητα η οποία καταγράφηκε αρχικά ως σεισμός, «ήταν στην πραγματικότητα κατάρρευση παγετώνα και ροή συντριμμιών» που «προκάλεσε στη συνέχεια καταστροφικές επιπτώσεις χαμηλότερα στην κοίτη του ποταμού».

Ο Bhote Koshi river είναι ο ποταμός που έπνιξε το Νεπάλ:

Πάνω από τον ποταμό, φαίνονται οι δύο παγετώνες που κατέρρευσαν από τον σεισμό και την υψηλή θερμοκρασία:

Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες οι αγνοούμενοι

Πολλοί από τους αγνοούμενους είναι ξένοι τουρίστες κι ο απολογισμός δεν σταματά να ανεβαίνει. Στην Κίνα, αγνοούνται 558 άνθρωποι, ανάμεσά τους 260 ξένοι.

Στο Νεπάλ, 468 τουρίστες, ανάμεσά τους 393 ξένοι, συνεχίζουν να μην έχουν βρεθεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού της χώρας. Οι Αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη κάποιον αριθμό για τους ντόπιους κατοίκους που αγνοούνται.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο, επιβλητικό πολυώροφο κτήριο και πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν να διαφύγουν, χάνονται από πελώριο ορμητικό χείμαρρο, ενώ ένας ολόκληρος αυτοκινητόδρομος εξαφανίζεται κάτω από το φονικό τσουνάμι.

Άλλα βίντεο, επίσης επαληθευμένα, εικονίζουν γιγαντιαίο κύμα, να πέφτει με καταστροφική ορμή:

Χωριά «σβήστηκαν από τον χάρτη»

Ανάμεσα στους ξένους που αγνοούνται είναι 142 υπήκοοι Ινδίας, καθώς και υπήκοοι της Βρετανίας, της Μαλαισίας, της Αυστραλίας, της Ολλανδίας, των ΗΠΑ, της Πορτογαλίας, της Νότιας Αφρικής, της Νότιας Κορέας και της Ουκρανίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι Αρχές του Νεπάλ. Η Αυστραλία έκανε λόγο για 34 υπηκόους της που αγνοούνται, η Ιαπωνία για 5, η Ουκρανία για 53, η Νότια Κορέα για 9.

«Ολόκληρα χωριά και αγορές σβήστηκαν από τον χάρτη», τόνισε ο Ντέιβιντ Φίσερ, αξιωματούχος στο Νεπάλ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Η οργάνωση ανέφερε πως διανέμει υλικά πρώτης ανάγκης, ιδίως κουβέρτες, φαρμακεία, φορεία, νεκρικούς σάκους.