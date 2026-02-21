Τεράστια θλίψη έχει προκαλέσει στη Νάπολη ο θάνατος του δίχρονου αγοριού που είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς στο νοσοκομείο Νοσοκομείο Μονάλντι. Το παιδί κατέληξε σήμερα (21/2) τα ξημερώματα, έπειτα από πολυήμερη μάχη για τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσπάθειες των τελευταίων ημερών για την αντικατάσταση του προβληματικού μοσχεύματος δεν απέδωσαν, καθώς η κατάσταση όλων των ζωτικών οργάνων του μικρού ασθενούς είχε επιδεινωθεί δραματικά.

🔴 Parole di dolore e vicinanza arrivano dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei #Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dopo la morte del piccolo #Domenico, il #bimbo di due anni e mezzo deceduto in seguito a un #trapianto di cuore avvenuto lo scorso 23 dicembre all’ospedale… pic.twitter.com/zyF32zKJ5y — RTL 102.5 (@rtl1025) February 21, 2026

Το τραγικό περιστατικό συνδέεται με σοβαρό ιατρικό λάθος που φέρεται να σημειώθηκε πριν από περίπου δύο μήνες, κατά τη διαδικασία της αρχικής μεταμόσχευσης. Όπως προέκυψε από την έως τώρα εισαγγελική έρευνα, η καρδιά που επρόκειτο να μεταμοσχευθεί μεταφέρθηκε από το Μπολτσάνο στη Νάπολη μέσα σε κουτί με ξηρό πάγο. Όταν η ιατρική ομάδα άνοιξε το δοχείο στο χειρουργείο, το μόσχευμα φέρεται να είχε παγώσει πλήρως, με αποτέλεσμα να είναι ακατάλληλο για χρήση.

Παρά την κατάσταση του οργάνου, οι γιατροί προχώρησαν στη μεταμόσχευση, καθώς είχε ήδη αφαιρεθεί η καρδιά του παιδιού και δεν υπήρχε εναλλακτική λύση εκείνη τη στιγμή.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, που οδήγησαν τη διοίκηση του νοσοκομείου να αναγνωρίσει τις ευθύνες της. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.