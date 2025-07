Πρωτοφανής καύσωνας σαρώνει τη Νότια Ευρώπη και έχει σημάνει συναγερμό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Από την Ιταλία και την Ισπανία μέχρι την Πορτογαλία και τη Γαλλία, οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν εκατομμύρια πολίτες, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του ήδη από την ζέστη στο Μιλάνο.

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 47 ετών, ιδιοκτήτη μιας μικρής οικοδομικής εταιρείας, που πέθανε έξω από τη Μπολόνια, ενώ εργαζόταν κάτω από τον ήλιο. Βρισκόταν σε οικοδομή σχολικού κτηρίου και αισθάνθηκε άσχημα λίγο μετά τις 12 χθες το μεσημέρι. Ο άτυχος άνδρας είχε μεταναστεύσει στην Ιταλία από το Μαρόκο και λεγόταν Αίτ ελ Αζάμ Μπραχίμ, όπως ανακοίνωσε το ιταλικό συνδικάτο Cgil. Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο που οφείλεται στο φετινό κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Στο Μιλάνο, ο πρόεδρος της περιφέρειας της Λομβαρδίας, Ατίλιο Φοντάνα, απαγόρευσε με απόφασή του την εργασία κάτω από τον ήλιο, σε γεωργικές επιχειρήσεις και οικοδομές από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα καθ’ όλη την διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Η συγκεκριμένη απαγόρευση δεν θα αφορά υπηρεσίες του δημοσίου και εργαζόμενους που δουλεύουν υπό δύσκολες συνθήκες για την Πολιτική Προστασία της χώρας.

Η Πορτογαλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, με τις αρχές να εκδίδουν κόκκινο συναγερμό για επτά από τις δεκαοκτώ περιφέρειες της χώρας. Την Κυριακή καταγράφηκε θερμοκρασία ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο, αγγίζοντας τους 46,6°C, ενώ τη Δευτέρα οι ακραίες συνθήκες ανέβασαν πάλι το θερμόμετρο στους 43°C. Παράλληλα, σχεδόν όλες οι ηπειρωτικές περιοχές βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Στην Ισπανία, οι κάτοικοι αναζητούν καταφύγιο σε κλιματιζόμενους χώρους ενώ οι Αρχές προειδοποιούν πως το κύμα καύσωνα θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Στην Ιταλία, το υπουργείο Υγείας έθεσε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 21 πόλεις, ενεργοποιώντας τον «κόκκινο συναγερμό» που προειδοποιεί για επικίνδυνες συνθήκες όχι μόνο για ευπαθείς ομάδες, αλλά και για τον υγιή πληθυσμό.

Σε περιφέρειες όπως η Λιγουρία στα βορειοδυτικά και η Σικελία στον νότο, έχουν επιβληθεί περιορισμοί σε υπαίθριες εργασίες, όπως η οικοδομική δραστηριότητα και οι αγροτικές εργασίες, κατά τις ώρες αιχμής της ζέστης, προκειμένου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι.

Aντίστοιχες καιρικές συνθήκες επικρατούν και στην Γαλλία και την Βρετανία.

VIDEO: 🌡️☀️ Southern Europe, Britain swelter as temperatures soar

A heatwave is gripping much of Europe, prompting authorities to issue health and wildfire warnings. France, Italy and Portugal have seen hot weather for days, with 46 degrees Celsius in southern Spain#AFPVertical pic.twitter.com/zLuigU9mGX

— AFP News Agency (@AFP) June 30, 2025