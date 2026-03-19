Συναγερμός σήμανε στη Χάιφα το απόγευμα της Πέμπτης (19/3), μετά από νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν. Θραύσμα πυραύλου έπληξε διυλιστήριο με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί μεγάλη φωτιά.

Η Τεχεράνη αναφέρει ότι στοχοποίησε έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας στη Χάιφα ως απάντηση στη χθεσινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars.

Σειρήνες στο Ισραήλ

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σειρήνες ήχησαν στο βόρειο και κεντρικό Ισραήλ, καθώς και στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, μετά από εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι καταγράφηκαν πτώσεις πυραύλων ή θραυσμάτων στην περιοχή της Χάιφα, όπου σπεύδουν δυνάμεις διάσωσης για να ελέγξουν την κατάσταση.