Θραύσμα ιρανικού πυραύλου έπληξε κτήριο που χρησιμοποιείται ως κατοικία από τον πρόξενο των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, το Ιράν έχει εξαπολύσει επτά επιθέσεις με πυραύλους στο Ισραήλ. Τουλάχιστον τα τρία από τα επτά χτυπήματα του Ιράν, εκτιμάται πως έγιναν με πυραύλους που έφεραν κεφαλή με βόμβα διασποράς.

