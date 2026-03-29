Πρωτοφανής ληστεία σημειώθηκε στο Ίδρυμα «Magnani Rocca» στο Mamiano di Traversetolo, στην επαρχία της Πάρμας.

Όπως αναφέρουν τα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, μια συμμορία διαρρηκτών δεν έκλεψε μόνο τον πίνακα «Les Poissons» του Pierre-Auguste Renoir – όπως είχε αρχικά γίνει γνωστό – αλλά και δύο έργα άλλων κορυφαίων δημιουργών, το «Odalisque sur la terrasse» (ακουατίντα σε χαρτί, 1922) του Henri Matisse και το «Tasse et plat de cerises» του Paul Cézanne (υδατογραφία, 1890).

Τη νύχτα μεταξύ 22 και 23 Μαρτίου, οι δράστες, με καλυμμένα τα πρόσωπα, παραβίασαν πύλη της «Villa Magnani», όπου στεγάζεται η καλλιτεχνική συλλογή, εισέβαλαν στο εσωτερικό και κατάφεραν να αφαιρέσουν τους τρεις πίνακες, μεταξύ των οποίων και το αριστούργημα της ώριμης καλλιτεχνικής περιόδου του Renoir, όπως και το άλλο έργο του ίδιου ζωγράφου που φυλάσσεται στη γκαλερί, «Paysage de Cagnes».

Πρόκειται για πίνακες όπου «η φύση πρωταγωνιστεί, οι μορφές χάνουν κάθε σαφή περίγραμμα και τα χρώματα εμφανίζονται ζωντανά και παλλόμενα», όπως αναφέρεται στον ιστότοπο του Ιδρύματος.

Για την υπόθεση διεξάγουν έρευνα οι καραμπινιέροι της Πάρμας, σε συνεργασία με τη μονάδα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι ερευνητές έχουν επίσης συλλέξει το υλικό από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης.

Εκτεθειμένα και φυλασσόμενα στη «Βίλα των αριστουργημάτων» του Luigi Magnani, στην αίθουσα των Γάλλων στον πρώτο όροφο, αφαιρέθηκαν από ομάδα επαγγελματιών διαρρηκτών, οι οποίοι εισέβαλαν παραβιάζοντας μια πύλη. Υπάρχουν μάλιστα και βίντεο που τους καταγράφουν με καλυμμένα ή κουκουλωμένα τα πρόσωπα.

Η επιχείρηση, όπως διευκρίνισε το ίδιο το Ίδρυμα, διήρκεσε λιγότερο από τρία λεπτά και κάθε άλλο παρά αυτοσχέδια ήταν, «αντιθέτως εντασσόταν σε ένα δομημένο και οργανωμένο πλαίσιο», με «εμφανή λειτουργική κατανομή ρόλων στις σοβαρές παράνομες πράξεις», οι οποίες ωστόσο δεν ολοκληρώθηκαν πλήρως χάρη στην ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας και την άμεση επέμβαση της εσωτερικής φύλαξης, των καραμπινιέρων και της εταιρείας ασφαλείας, στους οποίους εκφράζονται «ειλικρινείς ευχαριστίες για το θάρρος και την ταχύτητά τους».

Για την υπόθεση της κλοπής έργων τέχνης – μία από τις σημαντικότερες που έχουν διαπραχθεί στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια- βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές έρευνες από τους καραμπινιέρους της Πάρμας και τη μονάδα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς της Μπολόνια, υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας.

Η είδηση παρέμεινε απόρρητη για μία εβδομάδα, ενώ το μουσείο συνέχισε να λειτουργεί κανονικά, ακόμη και σήμερα, δεχόμενο επισκέπτες.

Οι πίνακες —το «Les Poissons» του Renoir (ελαιογραφία σε καμβά, 1917), το «Tasse et plat de cerises» του Cézanne (υδατογραφία, 1890) και το «Odalisque sur la terrasse» του Matisse (ακουατίντα σε χαρτί, 1922)— αποτελούν μέρος της πλούσιας συλλογής ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Ιταλίας.

Κριτικός τέχνης, μουσικολόγος και συγγραφέας, ο Luigi Magnani (1906–1984) συγκέντρωσε στη διάρκεια της ζωής του έργα μεγάλων δημιουργών, όπως ο Tiziano, ο Dürer, ο Rubens, ο Goya, ο Canova, ο Monet, ο Burri, καθώς και μία από τις σημαντικότερες συλλογές έργων του Giorgio Morandi.

Βυθισμένη στην παρμεζάνικη ύπαιθρο, η έπαυλη ξεχωρίζει για την επίπλωσή της σε νεοκλασικό και αυτοκρατορικό ύφος και περιβάλλεται από ένα Ρομαντικό Πάρκο με εξωτικά φυτά, αιωνόβια δέντρα και λευκά και πολύχρωμα παγώνια, σύμβολα του συμβολιστικού κινήματος.

Στην έκθεση «Il Simbolismo in Italia. Origini e sviluppi di una nuova estetica 1883–1915», αφιερωμένη στον Συμβολισμό στην Ιταλία, παρουσιάζονται περισσότερα από 140 έργα και φιλοξενείται στο Ίδρυμα Magnani-Rocca έως τις 28 Ιουνίου.

Τα τελευταία χρόνια έχουν διοργανωθεί πολυάριθμες και σημαντικές εκθέσεις, ενώ έχουν αναπτυχθεί και σταθερές συνεργασίες με μουσεία στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Ενδεικτικά, πενήντα έργα του Morandi δανείστηκαν για έκθεση στη Νέα Υόρκη, στη David Zwirner Gallery, στις αρχές του 2025.

Παράλληλα, με αφορμή τα 150 χρόνια του Ιμπρεσιονισμού, στα τέλη του 2024 φιλοξενήθηκε η «La Promenade» του Renoir, ένα από τα πιο γοητευτικά έργα του Γάλλου καλλιτέχνη και ίσως ολόκληρου του κινήματος.

Ο πίνακας προερχόταν από το Paul Getty Museum του Λος Άντζελες και προστέθηκε προσωρινά στα δύο έργα του Renoir της μόνιμης συλλογής, που μαρτυρούν την ώριμη περίοδο του ζωγράφου: το «Paysage de Cagnes» και, φυσικά, το «Les Poissons».