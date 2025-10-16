Η Bella Hadid έκανε ένα εκρηκτικό comeback, κλέβοντας τις εντυπώσεις στο φετινό Victoria’s Secret Fashion Show, το οποίο πραγματοποιήθηκε με απόλυτη λάμψη και στυλ, σηματοδοτώντας την δεύτερη χρονιά της πολυαναμενόμενης επιστροφής του, έπειτα από έξι χρόνια απουσίας.

Η Hadid, η οποία είχε αποσυρθεί από τη δημοσιότητα για να αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας και ψυχικής ευεξίας, εμφανίστηκε πιο δυναμική και εντυπωσιακή από ποτέ. Με φλογερό κόκκινο δαντελένιο σύνολο, διάφανες κάλτσες, κόκκινη κάπα και μεταλλικά πέδιλα, η Bella κατέκλυσε την πασαρέλα με την εκρηκτική της παρουσία.

Μάλιστα, έκλεψε τις εντυπώσεις και ενθουσίασε με τα ξανθά μακριά μαλλιά της, έχοντας αφήσει πίσω της την πιο συντηρητική της εικόνα με το καστανό χρώμα.

Στην δεύτερη εμφάνισή της η οποία ήταν αγγελική, κυριολεκτικά μάγεψε φορώντας ολόλευκο κορμάκι, ένα εντυπωσιακό σουτιέν με ασημένιες πούλιες και κρόσσια, ζαρτιέρα και φτερά διακοσμημένα με λευκά άνθη που έμοιαζαν με σύννεφα, αποδεικνύοντας ότι είναι απόλυτα έτοιμη να διεκδικήσει ξανά την θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες της Victoria’s Secret, και επιβεβαιώνοντας το γεγονός πως όταν είσαι για μια φορά αγγελάκι του διάσημου οίκου μόδας, είσαι για πάντα.

Πασαρέλα με την αδερφή της Gigi Hadid

Στο πλευρό της, η μεγαλύτερη αδερφή της Gigi Hadid δεν πέρασε απαρατήρητη. Με bubblegum-ροζ κορμάκι, διάφανο κιμονό με άνθη και κομψό χτένισμα, η Gigi ενσάρκωσε την ακόμη πιο ρομαντική πλευρά της επίδειξης.

Στη δεύτερη εμφάνιση της εμφανίστηκε με λευκό teddy και φτερά που έμοιαζαν με μαξιλάρια, αποδεικνύοντας γιατί συνεχίζει να παραμένει ένα fashion icon.

Το νέο πρόσωπο του Victoria’s Secret

Η φετινή επίδειξη σηματοδοτεί την φανερή επιστροφή στο κλασικό, λαμπερό και σέξι ύφος της Victoria’s Secret, μετά από μια περίοδο «woke» προσανατολισμού που δίχασε κοινό και κριτικούς.

Η πασαρέλα φιλοξένησε διάσημες καταξιωμένες προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, όσο και νέα πρόσωπα, σε μια προσπάθεια να αναζωπυρώσει την φλόγα του brand.

Η έναρξη έγινε με την Jasmine Tookes, η οποία περπάτησε σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, ντυμένη με χρυσό διχτυωτό κάλυμμα και καφέ σατέν εσώρουχα, κρατώντας αντί για φτερά ένα σχηματικό κοχύλι με πέρλες – μια εικόνα-σύμβολο της μητρότητας και της θηλυκής δύναμης.

Από την πλευρά των πολύ γνωστών μοντέλων ξεχώρισε όπως πάντα άλλωστε η Adriana Lima, η οποία εμφανίστηκε με ένα διάφανο κορμάκι γεμάτο πούλιες και λαμπερά εσώρουχα, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση γυμνού – μια εμφάνιση που επιβεβαίωσε το αδιαμφισβήτητο στάτους της στη μόδα.

Στο εντυπωσιακό αυτό show ξεχώρισαν επίσης το μοντέλο Ιrina Shayk με την αψεγάδιαστη εμφάνισή της και την κλασική ρωσική φινέτσα, η Iris Law, η «nepo baby» η οποία έκλεψε την παράσταση με την ενέργειά της, ενώ η μουσική των Missy Elliott και της Karol G, κυριολεκτικά παρέσυρε και απογείωσε την φαντασμαγορική εκδήλωση.

Με ένα δυνατό comeback, αγαπημένα πρόσωπα και νέα ταλέντα, το Victoria’s Secret Fashion Show απέδειξε ότι ήρθε για να μείνει και η Bella Hadid ήταν αναμφίβολα η απόλυτη πρωταγωνίστρια της βραδιάς.