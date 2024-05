Πολύ μεγάλη νίκη σημειώνει το δεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα VMRO- DPMNE τόσο στις βουλευτικές όσο και στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στη Βόρεια Μακεδονία.

Στις βουλευτικές εκλογές, με καταμετρημένο άνω του 70% των ψήφων, το VMRO- DPMNE συγκεντρώνει ποσοστό 42%, ενώ το απερχόμενο κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) καταποντίζεται, λαμβάνοντας ποσοστό μόλις 14,5% και κινδυνεύει να χάσει ακόμη και τη δεύτερη θέση από το κυρίαρχο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώνει η Εθνική Εκλογική Επιτροπή της Βόρειας Μακεδονίας. Στην τέταρτη θέση έρχεται ο συνασπισμός τεσσάρων αντιπολιτευόμενων αλβανικών κομμάτων με την επωνυμία «Αξίζει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

#BREAKING #NorthMacedonia JUST IN: The ruling party in North Macedonia is poised to suffer a catastrophic defeat in the elections.

The opposition VMRO DPMNE party is convincingly leading the parliamentary election vote count, according to the first incomplete preliminary… pic.twitter.com/5yNtZRLply

— The National Independent (@NationalIndNews) May 8, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ