«Προδότριες» χαρακτηρίστηκαν οι αθλήτριες της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν από το καθεστώς της χώρας, επειδή αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο.

Οι γυναίκες έμειναν σιωπηλές το βράδυ της περασμένης Δευτέρας κατά τη διάρκεια του αγώνα τους στο Ασιατικό Κύπελλο εναντίον της Νότιας Κορέας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του ιρανικού κράτους και οι αθλήτριες κινδυνεύουν.

Ο Μοχάμεντ Ρεζά Σαχμπάζι, τηλεοπτικός παρουσιαστής που θεωρείται φερέφωνο του καθεστώτος, απαίτησε από τις Αρχές να χαρακτηρίσουν την ομάδα «προδότες». «Επιτρέψτε μου να πω μόνο ένα πράγμα: Οι προδότες εν καιρώ πολέμου πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο αυστηρά», είπε.

Ωστόσο, οι φίλαθλοι έσπευσαν να υποστηρίξουν τις Ιρανές.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον αγώνα δείχνουν το λεωφορείο της γυναικείας ομάδας του Ιράν να φεύγει από το στάδιο περιτριγυρισμένο από δεκάδες οπαδούς.

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

Οι υποστηρικτές, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν σημαίες του Ιράν, ακούγονται στη συνέχεια να φωνάζουν «σώστε τα κορίτσια μας» σε μια ένδειξη αλληλεγγύης προς τις γυναίκες, οι οποίες έχουν πλέον αποκλειστεί από το τουρνουά και κινδυνέουν με εκτέλεση.

Η αρχική άρνηση της ομάδας να τραγουδήσει τον ύμνο της ήρθε μόλις δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβερνούσε το Ιράν για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Στην ομιλία του, καταδικάζοντας την ανυπακοή των αθλητριών, ο παρουσιαστής Shahbazi συνέχισε: «Όποιος κάνει ένα βήμα εναντίον της χώρας του υπό συνθήκες πολέμου πρέπει να αντιμετωπίζεται πιο αυστηρά. Όπως αυτό το θέμα του εθνικού ύμνου από την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου μας. Τόσο το κοινό όσο και οι Αρχές πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα ως προδότες πολέμου».

Έκλεισε λέγοντας, «Δεν πρέπει να θεωρείται απλώς αντίρρηση. Το στίγμα της ατιμίας και της προδοσίας πρέπει να παραμείνει στα μέτωπά τους και πρέπει να αντιμετωπίσουν τις οριστικές επιπτώσεις».