Το δεξαμενόπλοιο «Arctic Metagaz», το οποίο μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο υπό ρωσική σημαία και υπέστη σοβαρές ζημιές στις 4 Μαρτίου, εξακολουθεί να πλέει στη Μεσόγειο Θάλασσα και ενδέχεται να πλησιάσει τη Μάλτα.

Το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά στην Ιταλία, κινητοποίησε τις Αρχές της χώρας.

Τα προηγούμενα 24ωρα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υψηλού επιπέδου στο Palazzo Chigi, την έδρα της ιταλικής κυβέρνησης στη Ρώμη, υπό την προεδρία της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, με αντικείμενο την ανησυχητική κατάσταση του δεξαμενόπλοιου που πλέει ακυβέρνητο στη Μεσόγειο.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας Αντόνιο Ταγιάνι, ο Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας Τζιλμπέρτο Πικέτο Φρατίν και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Θαλάσσιας Πολιτικής Νέλο Μουζουμέτσι. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ακόμη ο Υφυπουργός της Προεδρίας του Συμβουλίου Αλφρέντο Μαντοβάνο και ο επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Φάμπιο Τσιτσιλιάνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του france24, το ημιβυθισμένο σκάφος μήκους 277 μέτρων βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στο ιταλικό νησί Λινόσα και κινείται χωρίς πλήρωμα, παρασυρόμενο από τα θαλάσσια ρεύματα.

Το μεσημέρι της Κυριακής (15/3), βρισκόταν περίπου 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Μάλτας.

Οι Αρχές της Μάλτας έχουν ήδη προετοιμάσει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, καθώς στο πλοίο παραμένουν χιλιάδες τόνοι φυσικού αερίου.

Σημειώνεται πως το κατεστραμμένο δεξαμενόπλοιο συνιστά απειλή τόσο για άλλα πλοία, όσο και για το περιβάλλον.

Αεροπορικές λήψεις του AFP δείχνουν το πλοίο να έχει γείρει προς τη μία πλευρά, με τμήματα της δομής του σκουριασμένα και σοβαρά κατεστραμμένα από τη φωτιά, ενώ στο μέσο του σκάφους διακρίνονται δύο τρύπες σε κάθε πλευρά.

Υπενθυμίζεται ότι το δεξαμενόπλοιο υπέστη τις σημαντικές ζημιές μετά από έκρηξη στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης την περασμένη εβδομάδα, με αποτέλεσμα να ανοίξει στα δύο.