Βίντεο που κόβει την ανάσα δείχνει αλεξιπτωτιστή στην Αυστραλία να έχει «πιαστεί» με το αλεξίπτωτό του στην ουρά αεροπλάνου τη στιγμή που επιχειρούσε άλμα και άλλοι αλεξιπτωτιστές να επιχειρούν τα άλματά τους έντρομοι.

Τρομακτική στιγμή για τον αλεξιπτωτιστή

Ειδικότερα, η τρομακτική στιγμή για τον αλεξιπτωτιστή συνέβη στις 20 Σεπτεμβρίου, στο βόρειο Κουίνσλαντ, στην Αυστραλία. Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Αυστραλιανό Γραφείο Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών (ATSB). Στο βίντεο φαίνεται το εφεδρικό αλεξίπτωτο να πιάνεται στο φτερό της ουράς και να ανοίγει κατά λάθος, αφήνοντας τον αλεξιπτωτιστή να κρέμεται στον αέρα στα 15.000 πόδια. Ο αλεξιπτωτιστής προσπαθεί να απεμπλακεί, ενώ άλλοι αλεξιπτωτιστές που επιχειρούν άλματα παρακολουθούν έντρομοι.

Η αντίδραση του πιλότου – Πώς σώθηκε ο αλεξιπτωτιστής

«Αρχικά, χωρίς να γνωρίζει τι είχε συμβεί, ο πιλότος πίστευε ότι το αεροσκάφος είχε σταματήσει και πίεσε προς τα εμπρός το πηδάλιο ελέγχου και αύξησε την ισχύ ως αντίδραση. Αλλά όταν του είπαν ότι ένας αλεξιπτωτιστής είχε κολλήσει στο ουραίο πτερύγιο, μείωσε ξανά την ισχύ», δήλωσε ο επικεφαλής της ATSB, Άνγκους Μίτσελ.

Ο αλεξιπτωτιστής που είχε κολλήσει χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι με γάντζο για να κόψει 11 σχοινιά από το εφεδρικό αλεξίπτωτό του, επιτρέποντας στο υπόλοιπο αλεξίπτωτο να σκιστεί, κάτι που τον απελευθέρωσε από το αεροσκάφος.

Δείτε το βίντεο

Με πληροφορίες από skynews