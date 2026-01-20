«Ποιος σκότωσε τον οδηγό ταξί Εμμανουήλ Σαπουντζάκη (Emanuel Sapountzakis) το 1993; Η Αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις». Ο εν λόγω τίτλος ανήκει σε άρθρο της εφημερίδας Herald Sun, με το οποίο επανέφερε στην επικαιρότητα το μυστήριο της δολοφονίας του 26χρονου τότε ομογενή, το οποίο παραμένει άλυτο.

Στην ειδική ιστοσελίδα της Αστυνομίας της Βικτώριας για τις υποθέσεις που δεν έχουν εξιχνιαστεί (Cold Cases), υπογραμμίζεται ότι οι ντετέκτιβ της Ομάδας Ανθρωποκτονιών συνεχίζουν να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τη δολοφονία του Εμμανουήλ (Μανώλη) Γεωργίου Σαπουντζάκη, 33 χρόνια πριν, στο Endeavour Hills.

Η σορός του βρέθηκε σε περιοχή με χαμηλή, θαμνώδη βλάστηση (scrubland) από έναν περαστικό, στις 8:30 περίπου, στις 2 Μαρτίου 1993, σε μια περιοχή κοντά στο Greenbank Drive, γνωστή ως «Police Paddocks».

Ο 26χρονος είχε δεχτεί πολλούς πυροβολισμούς, κάποιους εκ των οποίων στο κεφάλι, όπου έφερε θανάσιμα τραύματα.

Τη στιγμή του θανάτου του, εργαζόταν ως οδηγός ταξί. Περίπου στις 15:30 της 1ης Μαρτίου, πήγε στο κτήριο του εργοδότη του στο Wantirna για να παραλάβει το μπλε ταξί Ford Falcon EA για τη βάρδια του. Δέχτηκε αρκετές κλήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της βάρδιας και συνέχισε να διατηρεί επαφή με το κέντρο επικοινωνίας.

Περίπου στις 2:03, έλαβε μια κλήση από την Boronia προς το Dandenong και το σύστημα του αυτοκινήτου έδειξε ότι η διαδρομή ολοκληρώθηκε στις 3:29. Αυτή ήταν η τελευταία επιβεβαιωμένη επαφή με τον Εμμανουήλ.

Στις 7:28 στάλθηκε ένα μήνυμα μέσω του καναλιού επικοινωνίας (black cabs query channel) σε σχέση με τον εντοπισμό του οχήματος που οδηγούσε ο 26χρονος. Περίπου την ώρα αυτής της ειδοποίησης, ένας μάρτυρας εντόπισε το ταξί του ομογενή στον Mountain Highway στο Bayswater, έξω από το εργοστάσιο της Vulcan Australia. Το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο και τα δύο φώτα οροφής ήταν αναμμένα. Ο μετρητής λειτουργούσε επίσης, δείχνοντας ταρίφα 127,80 δολάρια.

Μέσα στο ταξί υπήρχαν μερικά προσωπικά αντικείμενα του Εμμανουήλ, αλλά κανένα ίχνος του ίδιου. Η σορός του, όπως προαναφέρθηκε, εν τέλει βρέθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 χιλιομέτρων από το σημείο όπου είχε βρεθεί το ταξί.

Πολλοί μάρτυρες επικοινώνησαν με τους ερευνητές αφού είχαν δει το όχημα στην Scoresby Road, στο Bayswater και στη Stud Road, στο Dandenong, και στις γύρω περιοχές. Αυτές οι θεάσεις βοήθησαν την Αστυνομία όλα αυτά τα χρόνια να καταρτίσει ένα χρονοδιάγραμμα των κινήσεων.

Όπως αναφέρεται ακόμη από την Αστυνομία, ο 26χρονος ζούσε στο Clayton με τη σύζυγό του και την δύο ετών κόρη του. Σπούδαζε Χημικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Monash, ενώ εργαζόταν έξι ημέρες την εβδομάδα ως οδηγός ταξί. Η οικογένειά του είχε μεταναστεύσει στην Αυστραλία από τη Βραζιλία το 1971.

Παρά τη σημαντική έρευνα που διεξήχθη τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, οι ντετέκτιβ δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν ποιος είναι υπεύθυνος για τον θάνατό του, υπογραμμίζεται από την Αστυνομία και προστίθεται ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Εμμανουήλ, σε αρκετές περιπτώσεις, είχε στην κατοχή του μεγάλα χρηματικά ποσά σε δολάρια ΗΠΑ. Αυτός ο ισχυρισμός υποστηρίζεται από πολλούς μάρτυρες που τον είδαν να μεταφέρει τα χρήματα στην τσέπη και στο πορτοφόλι του.

Οι ντετέκτιβ της Ομάδας Ανθρωποκτονιών επιθυμούν να μιλήσουν με οποιονδήποτε είδε τον Εμμανουήλ και το όχημά του γύρω από το Police Paddocks τη νύχτα του θανάτου του. Οι ερευνητές θα ήθελαν επίσης να μιλήσουν με οποιονδήποτε έχει πληροφορίες σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για τον θάνατο του 26χρονου και για το κίνητρο. Η Αστυνομία ελπίζει ότι κάποιος θα είναι σε θέση να παράσχει πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στο φύλλο της 4ης Μαρτίου 1993, η εφημερίδα «Νέος Κόσμος» έγραφε στην πρώτη σελίδα για «ΑΓΡΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΥ ΤΑΞΙΤΖΗ».

«Ο νεαρός Σαπουντζάκης, που το τελευταίο τρίμηνο εργαζόταν σαν οδηγός ταξί στην εταιρεία “Black Cab”, δολοφονήθηκε με δύο σφαίρες στο κεφάλι από άγνωστο ή αγνώστους, που στη συνέχεια έκλεψαν το ταξί του».

«Το πτώμα του άτυχου συμπάροικου βρήκε μια γυναίκα που περπατούσε με τον σκύλο της στο Endeavour Hills, ενώ το ταξί βρέθηκε σε απόσταση 15 χιλιομέτρων στο Mountain Higway…».

«Ο Μανώλης Σαπουντζάκης είχε γεννηθεί στη Βραζιλία και είχε έλθει πριν οκτώ χρόνια στη Μελβούρνη για να σπουδάσει. Εδώ παντρεύτηκε…» και με τη σύζυγό του, απέκτησαν μια κόρη.

«Σύμφωνα με τα όσα είπε στον “Νέο Κόσμο” η αδελφή του θύματος, Αναστασία Σκληρού, ο αδελφός της τελείωσε Χημικός Μηχανικός και ετοιμαζόταν να γυρίσει πίσω στη Βραζιλία κοντά στους δικούς του».

«Τους τελευταίους 3 μήνες δούλευε από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 4 το πρωί το ταξί προκειμένου να μαζέψει λίγα χρήματα και να επιστρέψει κοντά στους γονείς μας. Δεν πρόλαβε όμως…».

Το 1995 ο «Νέος Κόσμος» έγραφε ότι οι Αρχές επικήρυξαν «με 50 χιλ. δολ. τον φονιά του συμπάροικου ταξιτζή Εμμανουήλ Σαπουντζάκη».

Ο υποδιοικητής της Υπηρεσίας Δίωξης Εγκλήματος, Νιλ Ολόκλαν, τότε ανέφερε ότι «το ποσόν … θα δοθεί σε όποιον ή όποιους δώσουν πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του δράστη ή των δραστών του στυγερού εγκλήματος».

Ο κ. Ολόκλαν δήλωσε ότι οι έρευνες για τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών είχαν «φτάσει σε αδιέξοδο, κυρίως διότι ο χώρος της εκτέλεσης του Σαπουντζάκη είναι ερημικός και δεν υπάρχουν μαρτυρίες ή πληροφορίες από το κοινό που θα βοηθήσουν τους αστυνομικούς».

«Η μόνη πληροφορία που έχει αστυνομία, είναι ότι λίγο μετά το έγκλημα, 2:30 περίπου τα χαράματα της 3ης Μαρτίου, άνδρας ηλικίας 25-27 ετών, μελαχρινός, μάλλον ευρωπαϊκής καταγωγής, με μαύρα μαλλιά εθεάθη στην περιοχή να οδηγεί ταξί».

Μια ιατροδικαστική έρευνα το 1997, όπως ανέφερε το ABC, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Εμμανουήλ Σαπουντζάκης «πιθανότατα σκοτώθηκε σε μια τυχαία ληστεία που πήγε στραβά».

Ωστόσο, το 2015, μετά από επανεξέταση, οι ντετέκτιβ που ασχολούνται με τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις εξέφρασαν τη γνώμη πλέον ότι ο θάνατος ήταν μια «προμελετημένη δολοφονία για χρήματα», στην οποία εμπλέκονται «πολλά άτομα».

«Για πάνω από 20 χρόνια, η οικογένεια του Εμμανουήλ … έχει μείνει χωρίς απαντήσεις», δήλωνε στα τέλη Αυγούστου του 2015 ο Detective Senior Constable, Kane Taylor. «Πιστεύουμε ότι είμαστε κοντά στην επίλυση αυτής της υπόθεσης, αλλά χρειαζόμαστε λίγη ακόμα βοήθεια».

Οι ντετέκτιβ ανέφεραν τότε ότι είχαν πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι στο φόνο χρησιμοποιήθηκε ένα καφέ Nissan Skyline sedan, με πινακίδα που εμπεριείχε το DSD. «Ελπίζουμε ότι η σύνδεση ενός καφέ Nissan Skyline με το περιστατικό θα ξυπνήσει μνήμες», είπε. «Καλώ όσους έχουν πληροφορίες να δείξουν συμπόνια και να μας πουν τι συνέβη».

Το SBS ανέφερε τότε πως έτερος αστυνομικός, ο Detective Senior Sergeant, Boris Buick, της Homicide Cold Case & Missing Persons Squad δήλωνε το 2015: «Πιστεύουμε πλέον ότι δολοφονήθηκε από άτομα που γνώριζε ή κατόπιν εντολής από αυτά».

Η έρευνα είχε ξεκινήσει εκ νέου μετά την εμφάνιση ενός μάρτυρα με νέες πληροφορίες, όμως ο δράστης αγνοείται μέχρι και σήμερα.