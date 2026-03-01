Προβληματισμός επικρατεί στα κυβερνητικά επιτελεία πολλών χωρών της Ευρώπης, λόγω του ότι χιλιάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί σε χώρες του Κόλπου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ιταλοί, Έλληνες, Κύπριοι, αλλά και πολίτες άλλων χωρών σε Ισραήλ, Μπαχρέιν, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζουν πλέον σε καθεστώς πολεμικού συναγερμού.

Εν τω μεταξύ, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο παραμένει αποκλεισμένος στο Ντουμπάι, όπου είχε μεταβεί, και προς το παρόν δεν μπορεί να επιστρέψει στην Ιταλία, λόγω της ισραηλινοαμερικανικής επιχείρησης κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με τα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, ο Κροζέτο είχε προγραμματίσει να επιστρέψει το Σάββατο με την οικογένειά του, ωστόσο η επιστροφή του έχει προσωρινά ανασταλεί.

Ειδική επιχείρηση για την απομάκρυνση των Ιταλών

Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι οι Ιταλοί τουρίστες και εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο Ιράν έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα. Όπως ανέφερε, πρόκειται να οργανωθεί επιχείρηση ασφαλούς μεταφοράς για τους Ιταλούς πολίτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Ιράν, έχουν δημιουργήσει οικογένεια και ζουν εκεί επί σειρά ετών.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη Τύπου, έκανε απολογισμό της κατάστασης σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου βρίσκονται χιλιάδες Ιταλοί. «Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι γι’ αυτούς που έχουν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι», είπε.

Διαβεβαίωσε παράλληλα πως το Προξενείο λειτουργεί κανονικά και ότι οι Ιταλοί στη χώρα λαμβάνουν όλοι βοήθεια. «Οι Ιταλοί λαμβάνουν όλοι βοήθεια και έχουν τακτοποιηθεί σε ξενοδοχεία, όλα εγγυημένα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων», υπογράμμισε. «Το ίδιο ισχύει και στο Άμπου Ντάμπι», πρόσθεσε.

Η Ιταλική Πρεσβεία στην Τεχεράνη παραμένει σε λειτουργία και παρέχει βοήθεια σε όλους τους Ιταλούς που βρίσκονται στο Ιράν.

«Ανησυχούμε για τον υψηλό αριθμό Ιταλών που πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα», δήλωσε ο Ταγιάνι μετά την έκτακτη σύσκεψη στη Φαρνεζίνα με όλους τους διπλωμάτες της περιοχής.

«Δεν υπάρχουν κίνδυνοι για τη σωματική τους ακεραιότητα, παρακολουθούνται», διαβεβαίωσε.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε επίσης ότι οι «300 Ιταλοί στρατιωτικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στη στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ είναι ασφαλείς και δεν διατρέχουν κίνδυνο».

Ο υπουργός – όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση – δημιούργησε την «Task Force Golfo», η οποία θα ενισχύσει το έργο της Μονάδας Κρίσεων και θα στηρίξει τη δράση των Πρεσβειών και των Προξενείων στην περιοχή, ώστε να αντιμετωπιστούν οι χιλιάδες αιτήσεις βοήθειας από τους χιλιάδες πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί στις χώρες του Κόλπου.

Η ιταλική κυβέρνηση – συνεχίζει η ανακοίνωση – χαιρέτισε τη συνεργασία που προσφέρουν οι κυβερνήσεις του Κόλπου και οι αεροπορικές τους εταιρείες στους εγκλωβισμένους πολίτες, πρωτίστως παρέχοντας βοήθεια για τη διαμονή τους σε ξενοδοχεία. Η Πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εκείνη στο Κατάρ κατάφεραν να μεταφέρουν από τα αεροδρόμια σε ξενοδοχεία όλους τους επιβάτες που βρίσκονταν σε αναμονή.

Αγωνία για πολλούς Έλληνες

Σχετικά με τους Έλληνες , σημειώνεται πως το Σάββατο το απόγευμα συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι «η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συντονισμό με τη συμμετοχή των εταίρων μας, για κοινή γραμμή».

Παράλληλα ανέφερε ότι η προτεραιότητα είναι η μέριμνα των Ελλήνων πολιτών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, υπενθυμίζοντας ότι ήδη λειτουργούν τηλεφωνικές γραμμές.

«Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή μέρη» είπε επίσης, ενώ διαβεβαίωσε ότι, εφόσον απαιτηθεί, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για ασφαλή εκκένωση.

Πρόσθεσε ότι «τα συναρμόδια υπουργεία βρίσκονται σε επαφή με πλοία υπό ελληνική σημαία που πλέουν στον Περσικό Κόλπο και φροντίζουν ώστε να υπάρχει διαρκής επικοινωνία».

Αντίστοιχη τοποθέτηση έκανε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του.

«Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλοι οι μηχανισμοί του Υπουργείου Εξωτερικών για την προστασία και τη στήριξή τους, ενώ βρισκόμαστε σε διαρκή συντονισμό με συμμάχους και εταίρους. Παράλληλα, σταθερός μας στόχος παραμένει η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή», εξήγησε μεταξύ άλλων.

Την αγωνία και την αβεβαιότητα που βιώνουν περιέγραψαν Έλληνες σε Μπαχρέιν και Ντουμπάι, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο Βασίλης Μίγκος, Έλληνας κάτοικος του Μπαχρέιν ανέφερε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας ακούγονταν σειρήνες και εκρήξεις, ενώ το πρωί έγινε γνωστό ότι κτήριο κοντά σε στρατιωτική εγκατάσταση υπέστη σοβαρές ζημιές και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Όπως είπε, στην περιοχή βρίσκονται περίπου 130 Έλληνες, κυρίως στο Μπαχρέιν και κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία, οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το Ελληνικό Προξενείο μέσω ομαδικής συνομιλίας.

Ο ίδιος τόνισε ότι η κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι ο εναέριος χώρος έχει κλείσει, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που περιορίζει δραστικά τις δυνατότητες αποχώρησης.

Αν και η γέφυρα προς τη Σαουδική Αραβία παραμένει ανοιχτή, η μετακίνηση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς απαιτούνται χιλιάδες χιλιόμετρα οδικής διαδρομής μέσα από ερημικές περιοχές, χωρίς εύκολη πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, αρκετοί Έλληνες εκφράζουν έντονη επιθυμία να αποχωρήσουν, ιδίως όσοι βρίσκονται στην περιοχή για μικρό χρονικό διάστημα. Παράλληλα, υπάρχουν ταξιδιώτες που εγκλωβίστηκαν σε αεροδρόμια, χωρίς πρόσβαση σε στέγη.

Μέλη της ελληνικής κοινότητας έχουν ήδη προσφερθεί να φιλοξενήσουν συμπατριώτες τους, ιδιαίτερα όσους διαμένουν κοντά σε περιοχές που έχουν δεχθεί πλήγματα, όπου κατοικούν και πολλοί Αμερικανοί πολίτες.

Αγωνία και για τους Κύπριους

Στο Ντουμπάι παραμένουν εγκλωβισμένοι από το Σάββατο, και πολλοί Κύπριοι, καθώς ο εναέριος χώρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έκλεισε από νωρίς, λόγω των επιθέσεων στην περιοχή.

Μάλιστα το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Εξαιτίας των περιφερειακών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμένουν σε εγρήγορση, να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις πληροφορίες από τις κατά τόπους Αρχές των χωρών όπου βρίσκονται, καθώς και τα διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης, εφαρμόζοντας τα μέγιστα μέτρα προστασίας.

Οι Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα Κυπρίων στο εξωτερικό Connect2CY και να παρακολουθούν τους λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των Πρεσβειών».