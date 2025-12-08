Συναγερμός σήμανε στη νορβηγική πρωτεύουσα όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε μεγάλο εμπορικό κέντρο του Όσλο. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε κλήσεις για το περιστατικό σήμερα (8/12) το μεσημέρι.

BREAKING: Reports of shooting in Oslo shopping centre, according to police – with one person apprehended https://t.co/Gk97JUvZT5 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/91DXxfFYS1 — Sky News (@SkyNews) December 8, 2025



Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του υπόπτου, θέτοντας υπό έλεγχο την κατάσταση.

Οι πρώτες μαρτυρίες κάνουν λόγο για έναν οπλισμένο άνδρα, τον οποίο εντόπισαν πολύ γρήγορα οι άνδρες της αστυνομίας, τον κυνήγησαν, αντάλλαξαν πυροβολισμούς και τελικά τον ακινητοποίησαν.

🇳🇴A shooting occurred at Storo Storsenter shopping center in Oslo, with witnesses reporting a person armed with a pistol. Police responded, exchanged gunfire, and apprehended the suspect. pic.twitter.com/RuXcR4jYEA — NewsAspect (@newsaspect) December 8, 2025

Επίσης εκπαιδευμένοι αστυνομικοί και σκυλιά που ανήκουν στο Σώμα ερευνούν το χώρο για πιθανά θύματα, τραυματίες ή και άλλα άτομα που ενδέχεται να εμπλέκονται.