Συναγερμός σήμανε στη νορβηγική πρωτεύουσα όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε μεγάλο εμπορικό κέντρο του Όσλο. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε κλήσεις για το περιστατικό σήμερα (8/12) το μεσημέρι.

 


Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του υπόπτου, θέτοντας υπό έλεγχο την κατάσταση.

Οι πρώτες μαρτυρίες κάνουν λόγο για έναν οπλισμένο άνδρα, τον οποίο εντόπισαν πολύ γρήγορα οι άνδρες της αστυνομίας, τον κυνήγησαν, αντάλλαξαν πυροβολισμούς και τελικά τον ακινητοποίησαν.

 

 

Επίσης εκπαιδευμένοι αστυνομικοί και σκυλιά που ανήκουν στο Σώμα ερευνούν το χώρο για πιθανά θύματα, τραυματίες ή και άλλα άτομα που ενδέχεται να εμπλέκονται.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #εμπορικό κατάστημα #Όσλο #πυροβολισμοί #σύλληψη δράστη