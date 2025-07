Ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο με ένα σύννεφο που θύμιζε… τσουνάμι, αιφνιδίασε αρκετούς παραθεριστές σε παραλίες της Πορτογαλίας την Κυριακή (29/6).

Πρόκειται για το μετεωρολογικό φαινόμενο των roll clouds , που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, δημιουργείται όταν τα σύννεφα αυτά σχηματίζονται από την αλληλεπίδραση αερίων μαζών με αντίθετες θερμοκρασίες και θαλάσσιες αύρες και θυμίζουν…τσουνάμι.

Τα σύννεφα αυτά έχουν σχήμα σωλήνα και κινούνται οριζόντια θυμίζοντας γιγαντιαίο κύμα που, όμως, δεν έχει καμία σχέση με τα τσουνάμι.

Το roll cloud, είναι ένα σπάνιο κυλιόμενο σύννεφο, σωληνοειδούς μορφής, που εμφανίζεται όταν ψυχρές και θερμές αέριες μάζες συναντιούνται κοντά στη θάλασσα. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύννεφο που μοιάζει να «κυλά» οριζόντια, ακολουθώντας την πορεία των ανέμων.

Και όπως διαπιστώνεται και από τα βίντεο, το θέαμα είναι εντυπωσιακό.

Exoplanet… The ‘Tsunami’ cloud has reached the Portugal coastline By Ququmbare pic.twitter.com/JGqZ0lsoqw

Cloud Tsunami Sweeps Over Three Portuguese Cities

A rare atmospheric phenomenon rolled across Portugal — a giant “roll cloud” resembling a tsunami in the sky. It was spotted in three coastal cities.

These clouds form due to sea breezes and appear as a long, horizontal mass… pic.twitter.com/H3KQeXB58p

— NEXTA (@nexta_tv) June 30, 2025