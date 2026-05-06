Έπειτα από μία τεράστια επιχείρηση διάσωσης κόστους περίπου 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, η φάλαινα με το όνομα «Τίμι», αγνοείται. Οι ειδικοί πιστεύουν πως δεν κατάφερε να επιβιώσει, καθώς το GPS tracker που της είχαν τοποθετήσει, δεν δίνει σήμα. Η τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή ήταν από την απελευθέρωση της στις 2 Μαΐου.

Ο ερευνητής φαλαινών Φάμπιαν Ρίτερ δήλωσε σε γερμανικά μέσα ότι εάν ο πομπός παρακολούθησης που τοποθετήθηκε στο ζώο δεν δώσει δεδομένα, τότε «θα πρόκειται για ολοκληρωτική καταστροφή τόσο για τη φάλαινα όσο και για την ομάδα διάσωσης».

Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ούτε πού βρίσκεται η Τίμι, ούτε αν είναι ακόμη ζωντανή.

😥 Timmy the whale likely died: signal vanished right after release Experts believe the rescued whale Timmy did not survive. Since May 2, when he was released into the North Sea, there has been no signal from his GPS tracker. The last time he was seen alive was in drone footage… pic.twitter.com/qsoUNtMGzR — NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2026

Ο Τίμι είχε μεταφερθεί με ειδική φορτηγίδα γεμάτη νερό, την οποία ρυμουλκούσε πλοίο διάσωσης και απελευθερώθηκε περίπου 45 μίλια από τις ακτές του Σκάγκεν στη Δανία. Η κατάσταση της Τίμι πριν από τη μεταφορά της είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία. Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούσαν ότι η φάλαινα είχε βγει στα ρηχά νερά επειδή ήταν εξαντλημένη και χρειαζόταν ξεκούραση.

Εκτιμούν ότι το ζώο ήταν πολύ εξασθενημένο και πιθανότατα δεν μπόρεσε να επιβιώσει για πολύ στα ανοιχτά νερά.

Ο Μπούρκαρντ Μπασέκ από το Ωκεανογραφικό Μουσείο του Στράλζουντ είχε προειδοποιήσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η απελευθέρωση της φάλαινας σε ανοιχτή θάλασσα ενδέχεται να την έθετε σε κίνδυνο πνιγμού.

Η φάλαινα είχε εντοπιστεί από τον Μάρτιο κοντά στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας, πολύ μακριά από τον φυσικό της βιότοπο στον Ατλαντικό Ωκεανό. Με το πέρασμα των εβδομάδων, η κατάσταση της υγείας της φέρεται να επιδεινώθηκε, ενώ ζωντανές μεταδόσεις με τις προσπάθειες διάσωσής της έγιναν viral στα social media.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον παγκοσμίως, με τους ειδικούς να περιμένουν πλέον οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να δείξει αν η φάλαινα κατάφερε τελικά να επιβιώσει.