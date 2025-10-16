Νέα ένταση επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την παράδοση ακόμη δύο σορών Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να εντοπίσει άλλες σορούς, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ. Ο υπουργός Άμυνας έδωσε ήδη εντολή στον στρατό να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιχειρήσεων, εφόσον η Χαμάς δεν εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και δεν παραδώσει όλα τα σώματα των νεκρών ομήρων.

Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για το Ισραήλ, καθώς αποτελεί ημέρα μνήμης για τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται τελετές προς τιμήν των στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους τότε, αλλά και κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μέχρι στιγμής, στο Ισραήλ έχουν επιστραφεί εννέα σοροί ομήρων, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, ισχυρίζεται ότι χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό για να εντοπίσει τις υπόλοιπες δεκαεννέα σορούς. Το Ισραήλ, ωστόσο, προειδοποιεί πως αν δεν τηρηθεί η συμφωνία, είναι έτοιμο να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, δηλώνοντας ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να επιστρέψει «και ο τελευταίος όμηρος, ακόμη και αν δεν βρίσκεται εν ζωή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξή του στο CNN, ανέφερε ότι το Ισραήλ μπορεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο «όταν δοθεί το πράσινο φως» από την Ουάσιγκτον. Αμερικανοί αξιωματούχοι, πάντως, υπογραμμίζουν ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν θεωρεί πως η Χαμάς έχει παραβιάσει την εκεχειρία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ουάσιγκτον έχει λάβει διαβεβαιώσεις πως η οργάνωση θα συνεχίσει τις προσπάθειες εντοπισμού των υπολοίπων σορών, σε συνεργασία με διεθνείς μεσολαβητές.

Παράλληλα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εντός των επόμενων ωρών ή ημερών θα ανοίξει το συνοριακό πέρασμα προς την Αίγυπτο, αποκλειστικά για τη μετακίνηση ατόμων, ενώ η διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας θα συνεχιστεί από άλλα σημεία, όπως το Κερέμ Σαλόμ.

Την ίδια στιγμή, παλαιστινιακά μέσα αναφέρουν ότι η Χαμάς εξαπολύει επιθέσεις εναντίον μελών αντίπαλων οργανώσεων και των οικογενειών τους. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, τις τελευταίες ώρες φέρεται να σκότωσε μια γυναίκα και τα δύο παιδιά ενός Παλαιστίνιου, τον οποίο κατηγορούσε ότι οργάνωνε ένοπλες ομάδες υπέρ της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα.