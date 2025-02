Έκρηξη και φωτιά στη νέα σαρκοφάγο του Τσερνόμπιλ που προστατεύει τον 4ο αντιδραστήρα, σημειώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης 13/2, στην Ουκρανία.

Δεν υπάρχουν θύματα και τα επίπεδα ραδιενέργειας παραμένουν σε σταθερά και κανονικά επίπεδα, διαβεβαιώνει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, ενώ ο Ζελένσκι λέει πως οι Ρώσοι επιτέθηκαν με drone που έφερε κεφαλή με ισχυρά εκρηκτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για σημαντικές ζημιές στη σαρκοφάγο.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.

This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025