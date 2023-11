Νέα δεδομένα ανακύπτουν αναφορικά με το περιστατικό επίθεσης με πυροβολισμούς κατά του κονβόι που μετέφερε τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, είδηση την οποία μετέδωσαν αρχικά τουρκικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι αναφορές αυτές διαψεύδονται, καθώς ισραηλινά ΜΜΕ, επικαλούμενα Παλαιστίνιους αξιωματούχους, αμφισβητούν το γεγονός της επίθεσης, αναφέροντας μεταξύ άλλων λόγων ότι μεταδόθηκε κυρίως από τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

JUST IN: The Palestinian Authority has denied widespread reports of any assassination attempt against President Mahmoud Abbas

— The Spectator Index (@spectatorindex) November 7, 2023