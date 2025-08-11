Συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ για την πτήση IZ076 της αεροπορικής εταιρείας Arkia, που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ρόδο προς Τελ Αβίβ.

Η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) ότι το αεροσκάφος αντιμετωπίζει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ετοιμάζεται για αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν».

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Jerusalem Post, το αεροπλάνο επιχείρησε τρεις φορές να προσγειωθεί χωρίς επιτυχία.

Οι λόγοι για την αδυναμία ασφαλούς προσγείωσης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί, ωστόσο η κατάσταση θεωρείται κρίσιμη.