Πυκνώνουν οι φήμες και τα σενάρια για την υγεία του νέου ηγέτη του Ιράν, με τελευταία εξέλιξη την δήλωση του Ιρανού πρέσβη στην Κύπρο, που παραδέχτηκε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού και πιθανότατα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, χωρίς να είναι σε θέση να απευθύνει ομιλία.

Παρά ταύτα, στο πρώτο του γραπτό μήνυμα, που μεταδόθηκε χθες ο νέος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υιοθέτησε σκληροπυρηνική στάση, απειλώντας με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις και διατηρώντας κλειστά τα Στενά του Ορμούζ.

Στο διάγγελμα, το οποίο αναγνώστηκε στην κρατική τηλεόραση από παρουσιάστρια και δεν εκφωνήθηκε από τον ίδιο, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υιοθέτησε σκληρή γραμμή, διατάσσοντας να παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ και απειλώντας με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Επέμεινε στο κομμάτι των αποζημιώσεων του Ιράν ενώ χρησιμοποίησε κωδικοποιημένο συμβολισμό για να απευθυνθεί στη βάση των υποστηρικτών του και φορτισμένη συναισθηματικά γλώσσα με αναφορές στην εξόντωση του πατέρα του από τους εχθρούς.

Όμως παρά την έκδοση γραπτών μηνυμάτων στο όνομά του, πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτά μπορεί να έχουν υπαγορευτεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης και στη συνέχεια να ανασκευάστηκαν για να προσομοιάζουν στο ύφος του Χαμενεΐ, καθώς πολλοί ανώτατοι αξιωματούχοι δεν τον έχουν δει αυτοπροσώπως πρόσφατα.

Η μυστικότητα γύρω από την κατάστασή του και η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από τα κρατικά μέσα για τη βελτίωση παλαιότερων φωτογραφιών του υποδηλώνουν μια προσπάθεια του καθεστώτος να καλύψει την πραγματική εικόνα της υγείας του.

Τα κύρια σημεία του μηνύματος ήταν τα εξής:

Στρατιωτικές Απειλές και Στενά του Ορμούζ: Δήλωσε ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ πρέπει να συνεχιστεί ως μοχλός πίεσης προς τον εχθρό. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή και ανέφερε ότι εξετάζονται μελέτες για το άνοιγμα νέων μετώπων σε σημεία όπου ο εχθρός είναι ευάλωτος.

Ο Χαμενεΐ απαίτησε για τις επιθέσεις της και διεμήνυσε ότι, σε περίπτωση άρνησης, θα διατάξει την καταστροφή αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων ίσου ύψους αξίας με το ποσό που οφείλεται στο Ιράν. Σχέσεις με τα κράτη του Κόλπου: Απευθυνόμενος στους γείτονες του Κόλπου, τόνισε ότι το Ιράν στόχευσε μόνο τις βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για επιθέσεις εναντίον του και τους κάλεσε να κλείσουν τις αμερικανικές βάσεις στα εδάφη τους το συντομότερο δυνατό. Σε αντίθεση με τον πρόεδρο Πεζεσκιάν, ο Μοτζτάμπα δεν προσέφερε καμία συγγνώμη για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αυτές τις χώρες, χρησιμοποιώντας γλώσσα στεγνή και ωμή σε αυτό το κομμάτι του μηνύματος, όπως ταιριάζει σε μαχητές περισσότερο παρά σε θρησκευτικό ηγέτη.

Τυπογραφικά λάθη και φωτογραφίες με Τεχνητή Νοημοσύνη

Σημειώνεται ότι το μήνυμα περιείχε αρκετά τυπογραφικά λάθη -όπως σημείωσαν οι αναλυτές- και ήταν γραμμένο σε αυστηρή γλώσσα, γεγονός που οδήγησε σε εκτιμήσεις ότι υπαγορεύτηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) και στη συνέχεια ανασκευάστηκε.

Ωστόσο, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: η ιρανική κοινή γνώμη και ο υπόλοιπος κόσμος δεν έχουν ακόμη δει ούτε ακούσει τον νέο ηγέτη, ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Η κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ περιγράφεται ως εξαιρετικά σοβαρή, με έντονες φήμες να κυκλοφορούν σχετικά με τη φυσική του ικανότητα να ηγηθεί. Σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα, τραυματίστηκε βαριά κατά τη διάρκεια της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στην κατοικία του Ανώτατου Ηγέτη (Beit e-Rahbari) στα πρώτα λεπτά του πολέμου.

Συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα στοιχεία αναφέρουν:

Σοβαροί Τραυματισμοί: Υπάρχουν αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα έχει τραυματιστεί τόσο σοβαρά που αδυνατεί να περπατήσει , γεγονός που εξηγεί γιατί δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση ή τηλεοπτικό διάγγελμα από την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του. Είναι πιθανόν μάλιστα, ο τραυματισμός να απαίτησε να ακρωτηριαστούν τα κάτω άκρα του, εικόνα που κυριολεκτικά και συμβολικά δεν θα βοηθούσε το «ηθικό των Ιρανών.»

Τις φήμες επιτείνει η μυστικότητα γύρω από την κατάστασή του και η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από τα κρατικά μέσα για τη βελτίωση παλαιότερων φωτογραφιών του υποδηλώνουν μια προσπάθεια του καθεστώτος να καλύψει την πραγματική εικόνα της υγείας του.