Θολό είναι το τοπίο όσον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί στο Πακιστάν βρίσκονται στον αέρα. Αυτό, διότι, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, κατευθύνονται στο Ισλαμαμπάντ, την ώρα που οι Ιρανοί ισχυρίζονται πως δεν έχει κανονιστεί κάποια συνάντηση.
Όπως έγινε γνωστό, ο επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας, Αμπάς Αραγτσί, βρίσκεται στο Ισλαμαμπάντ, αλλά για «συνομιλίες με την πακιστανική ηγεσία και εν συνεχεία για επίσκεψη στο Ομάν και τη Ρωσία».
Οι επικεφαλής διαπραγματευτές, Τζέι Ντι Βανς και Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, δεν θα βρεθούν στο Πακιστάν, αν και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ισχυρίζεται ότι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είναι «σε ετοιμότητα» να ταξιδέψει εάν οι συνομιλίες αποδειχθούν επιτυχείς.
Διαβάστε τις προηγούμενες εξελίξεις εδώ.
Η Γερμανία αναπτύσσει πλοία του Πολεμικού Ναυτικού στη Μεσόγειο
Γερμανικές ναυτικές μονάδες θα αναπτυχθούν στη Μεσόγειο στο πλαίσιο προετοιμασίας για ενδεχόμενη ανάπτυξη στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους.
Θα αναπτυχθούν ένα ναρκαλιευτικό, καθώς και πλοίο διοίκησης και ανεφοδιασμού, δήλωσε ο Πιστόριους στην εφημερίδα Rheinische Post, σε σχόλιά του που δημοσιεύονται σήμερα (25/4). Δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς θα αναχωρήσουν τα πλοία.
Οι προϋποθέσεις για οποιαδήποτε ανάπτυξη περιλαμβάνουν μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, ένα νομικό πλαίσιο βάσει του Διεθνούς Δικαίου και εντολή από την Κάτω Βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου, την Μπούντεσταγκ, δήλωσε ο Πιστόριους.
Ο υπουργός επισήμανε τις ναυτικές δυνατότητες της Γερμανίας όσον αφορά τη ναρκαλιεία, λέγοντας πως η χώρα του διαδραματίζει παραδοσιακά ηγετικό ρόλο μέσα στο ΝΑΤΟ στον τομέα αυτό.
Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, έχει δηλώσει πως η χώρα είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια πολυεθνή αποστολή για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, κατά προτίμηση με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ.
Η Γερμανία είναι έτοιμη να συνεισφέρει για να εξασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ με επιχειρήσεις ναρκαλιείας και θαλάσσιας επιτήρησης, σύμφωνα με τον καγκελάριο.
Δημοτικές εκλογές στη Δυτική Όχθη και στην κεντρική Γάζα
Οι Παλαιστίνιοι άρχισαν σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου, να ψηφίζουν για τις δημοτικές εκλογές στην, κατεχόμενη από το Ισραήλ, Δυτική Όχθη και σε ένα τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση που οργανώνεται από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Δεν προγραμματίζεται απευθείας συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν - Το Πακιστάν θα είναι η «γέφυρα»
Την ώρα που αναμένεται η άφιξη των Κούσνερ και Γουίτκοφ στο Ισλαμαμπάντ, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν (IRIB), ανέφερε στο Telegram ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν.
Το Ισλαμαμπάντ μπορεί να λειτουργήσει ως «γέφυρα» για να «μεταφέρει την πρόθεση του Ιράν να τερματίσει τη σύγκρουση», σημειώνεται.
Πάνω από 40 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εξακολουθούν να βρίσκονται ακινητοποιημένα στον Κόλπο
Το Lloyd’s List αναφέρει ότι τουλάχιστον 43 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που ανήκουν στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, εξακολουθούν να βρίσκονται ακινητοποιημένα στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής.
Όλοι οι κορυφαίοι μεταφορείς έχουν αναστείλει τις υπηρεσίες τους στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, «προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους για το παγκόσμιο εμπόριο», σύμφωνα με το Lloyd’s List, ένα περιοδικό του ναυτιλιακού κλάδου.
Ορισμένα πλοία που ανήκουν στις CMA CGM, Cosco, Hapag-Lloyd και MSC κατάφεραν να «εκκενώσουν… με ασφάλεια», πρόσθεσε το Lloyd’s List, «αν και δύο πλοία της MSC κατασχέθηκαν από τις ιρανικές αρχές».
Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις σε διυλιστήριο της Κίνας εξαιτίας δοσοληψιών με το Ιράν
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στο κινεζικό ιδιωτικό διυλιστήριο Hengli εξαιτίας των δοσοληψιών του με το Ιράν, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών χθες Παρασκευή.
Μικρά, ανεξάρτητα διυλιστήρια με έδρα την Κίνα «συνεχίζουν να διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας στην υποστήριξη της κινεζικής οικονομίας, και το Χενγκλί συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους πελάτες του Ιράν» ως προς τις εξαγωγές αργού και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων, επιχειρηματολογεί δελτίο τύπου του υπουργείου, αναφερόμενο σε αγορές «δισεκατομμυρίων» δολαρίων.
Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ακόμη ότι επέβαλε κυρώσεις σε περίπου 40 ναυτιλιακές εταιρείες και πλοία που θεωρεί πως ανήκουν στον «στόλο φάντασμα» της Τεχεράνης και προσφέρουν «σωσίβιο στην οικονομία του ασταθούς ιρανικού καθεστώτος».
Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, διεμήνυσε πως η Ουάσιγκτον στοχοποιεί «το δίκτυο πλοίων, ενδιάμεσων και αγοραστών από το οποίο εξαρτάται το Ιράν» για να εξάγει το πετρέλαιό του στις διεθνείς αγορές.
«Οποιοδήποτε πρόσωπο ή πλοίο διευκολύνει τις ροές αυτές – μέσω μυστικών εμπορικών συναλλαγών και χρηματοδότησης – εκτίθεται στον κίνδυνο κυρώσεων των ΗΠΑ», πρόσθεσε ο κ. Μπέσεντ, περιγράφοντας τα μέτρα αυτά ως μέρος της «Economic Fury» («οικονομική οργή»), του οικονομικού σκέλους του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που βαφτίστηκε επιχείρηση «Epic Fury» («επική οργή»).
Οι κυρώσεις συνεπάγονται ιδίως τη δέσμευση τυχόν πόρων των φυσικών και νομικών προσώπων που αφορούν στην αμερικανική δικαιοδοσία και απαγορεύουν οποιαδήποτε συναλλαγή νομικών και φυσικών προσώπων των ΗΠΑ μαζί τους.