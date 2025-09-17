Ένα θρίλερ εκτυλίχθηκε πάνω από το Long Island, όταν ένα επιβατικό αεροσκάφος της Spirit Airlines, άγνωστο πως, πετούσε σε κοντινή απόσταση από το ιπτάμενο φρούριο Air Force One, που μετέφερε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς το Λονδίνο, το απόγευμα της Τρίτης (16/09).

Αμέσως σήμανε συναγερμός στον πύργο ελέγχου, όπου οι ελεγκτές προσπαθούσαν εναγωνίως να επικοινωνήσουν και με τα δύο αεροσκάφη, δίνοντας τους οδηγίες.

Ενδεικτικοί είναι οι διάλογοι του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας με τους κυβερνήτες των αεροσκαφών, ο οποίος παρατήρησε την ανησυχητική εγγύτητα ανάμεσα στα δύο αεροσκάφη και επανειλημμένα καλούσε το πλήρωμα της Spirit, να αλλάξει άμεσα πορεία κατά 20 μοίρες.

Όταν δεν έλαβε άμεση απάντηση, ανέβασε τον τόνο της φωνής του, με έντονη αγωνία.

«Spirit Wings 1300, στρίψτε 20 μοίρες ΔΕΞΙΑ ΑΜΕΣΩΣ»

Τελικά, οι πιλότοι συμμορφώθηκαν με την εντολή.

Ο ελεγκτής, με εμφανή εκνευρισμό, πρόσθεσε:

«Υπάρχει κίνηση 6 με 8 μίλια αριστερά σας. Ένα 747. Είμαι σίγουρος ότι βλέπετε ποιος είναι.

Ακούστε το δραματικό διάλογο του πύργου ελέγχου με τους πιλότους:

Είναι λευκό και μπλε – έχετε το νου σας!»

Η αναφορά του ήταν φυσικά στο εμβληματικό Air Force One.

Πριν ολοκληρωθεί η επικοινωνία, προειδοποίησε με νόημα:

«Προσέξτε! Αφήστε το iPad!»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε τελικά με ασφάλεια στο Λονδίνο το ίδιο βράδυ, για να συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο στο κάστρο του Ουίνδσορ.