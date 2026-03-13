Το βράδυ της Πέμπτης, το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε την απώλεια ενός αεροσκάφους KC-135 που συμμετείχε στις επιθέσεις που γίνονται αυτές τις ημέρες κατά του Ιράν.

Το ιπτάμενο τάνκερ, σύμφωνα με πληροφορίες, συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, κάτω από μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, η συντριβή «δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά».

«Το περιστατικό συνέβη σε φιλικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης “Επική Οργή” και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης. Δύο αεροσκάφη ενεπλάκησαν στο συμβάν. Ένα αεροσκάφος κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ και το δεύτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια», αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δεύτερο αεροσκάφος κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια.

Ερίζουν τα αίτια της συντριβής το Ιράν και οι ΗΠΑ

Πολλές ώρες μετά την είδηση της συντριβής του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους, η CENTOM δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον αριθμό των θυμάτων.

Παράλληλα, ΗΠΑ και Ιράν δίνουν διαφορετικές εκδοχές για τα αίτια της συντριβής με τους μεν πρώτους να ισχυρίζονται ότι δεν κατέπεσε από εχθρικά ή φιλικά πυρά και τους Ιρανούς να δηλώνουν ότι καταρρίφθηκε από ενόπλους στο Ιράκ.

Πιο συγκεκριμένα, ο ιρανικός στρατός από την πλευρά του υποστήριξε σε ανακοινωθέν του, το περιεχόμενο του οποίου μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση IRIB, ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο ο οποίος εκτοξεύτηκε από οργανώσεις της «αντίστασης» –προσκείμενες στην Τεχεράνη– κι ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν επέζησε.

Στο στρατιωτικό αεροσκάφος επέβαιναν έξι άτομα, των οποίων η τύχη είναι άγνωστη ως τώρα και η επίχειρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για το τέταρτο ιπτάμενο τάνκερ που χάνει η αμερικανική πολεμική αεροπορία από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, μετά τα τρία μαχητικά F-15 που καταρρίφθηκαν από φίλια πυρά στους αιθέρες του Κουβέιτ.

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη του αμερικανικού τάνκερ

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, μια ομπρέλα ιρανικών ενόπλων ομάδων, ανέλαβε την ευθύνη για την πτώση ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 στη δυτική πλευρά του Ιράκ την Πέμπτη.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα υποστήριξε ότι η ενέργεια πραγματοποιήθηκε «σε άμυνα της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας μας», εντείνοντας τις ήδη υψηλές εντάσεις στην περιοχή μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και ιρακινών ενόπλων ομάδων.