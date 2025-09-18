Στη θλίψη βυθίστηκε η ελληνική ομογένεια στη Νέα Υόρκη, μετά το θάνατο της 28 χρονης ομογενούς Ιωάννας – Αγαθής Κατέχη, η οποία κατέληξε το Σάββατο στις 13 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο NYU στο Μανχάταν.

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς της , η απώλειά της προέκυψε από σωρεία ιατρικών λαθών.

Ειδικότερα, σε αντίθεση με τα στοιχεία που έγιναν εξ αρχής γνωστά, ο θάνατος της Ιωάννας – Αγαθής Κατέχη, επήλθε κατόπιν ραγδαίας επιδείνωσης της κλινικής της εικόνας, λίγες εβδομάδες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο NYU, λόγω πνευμονίας που υπέστη.

Ο πατέρας της αποσαφηνίζει πως η περιπέτεια που είχε παλαιότερα η νεαρή κοπέλα με τον καρκίνο, ανήκε στο παρελθόν και δε σχετίζεται σε καμία περίπτωση με το τραγικό συμβάν.

«Το παιδί μου είχε ξεπεράσει τον καρκίνο. Αυτό ήταν πίσω μας. Είχε μείνει μόνο η πνευμονία, και το ξεπερνούσε. Ήταν έτοιμη να πάει στην κλινική αποκατάστασης (rehab), είχαμε μιλήσει με τους γιατρούς, περιμέναμε να φύγουμε από το νοσοκομείο», τόνισε ο κ. Κατέχης.

Όπως επισημαίνουν οι γονείς της άτυχης κοπέλας, μέσω δηλώσεών τους στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας, έγινε λανθασμένη αλλαγή σωλήνα, ενώ δεν διεξήχθησαν άμεσα οι απαραίτητοι έλεγχοι, όπως για παράδειγμα η ακτινογραφία.

Ταυτόχρονα όπως τονίζουν, αγνοήθηκαν τα προειδοποιητικά σημάδια, όπως πτώση οξυγόνου, ταχύπνοια, πόνος και αίμα, με αποτέλεσμα η κόρη τους να πάθει καρδιακή ανακοπή και να καταλήξει.

«Για να σας δώσω μια λεπτομέρεια, το παιδί είχε βγει από το μηχάνημα και ανέπνεε μόνη της για τέσσερις μέρες», αναφέρει ο πατέρας.

«Έρχονται, αλλάζουν ένα μικρό σωληνάκι στο λαιμό για να μπορεί να μιλάει και να επικοινωνεί.

Απ’ ό,τι φαίνεται, δεν πήραν ούτε ακτινογραφία.

Τίποτα. Και πήγε σε λάθος θέση», τονίζει ο Γιώργος Κατέχης, προσθέτοντας πως τα ανησυχητικά σημάδια διαφάνηκαν το βράδυ της Παρασκευής (12/09).

«Όλα καλά μέχρι το βράδυ, γιατί εμείς με τη σύζυγο κοιμόμασταν στο ίδιο δωμάτιο μαζί της», συνεχίζει.

Το πρωί, όμως, τα επίπεδα οξυγόνου έπεσαν από 98-100 στο 90, ενώ οι αναπνοές ανέβηκαν από 25 στις 55-60.

«Ρωτήσαμε τον νοσοκόμο: τι συμβαίνει;

Μας απάντησε: μην ανησυχείτε», τονίζει.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της μητέρας της αδικοχαμένης κοπέλας, της κυρίας Γεωργίας, η οποία έζησε μέχρι την τελευταία στιγμή τις δραματικές στιγμές πριν την ανακοπή.

«Ήρθαν από την Πνευμονολογική (Respiratory) να της βάλουν το σωληνάκι για καθαρισμό. Το παιδί τής σπρώχνει το χέρι. Της λέω, γιατί Ιωάννα μου; Μου κούνησε το κεφάλι και μου είπε ότι πονάει. Μόλις της το έβαλε, είδε αίμα. Το είδα και εγώ», προσθέτει η κ. Κατέχη, τονίζοντας πως, παρά τις διαβεβαιώσεις, η κατάσταση άρχισε να χειροτερεύει.

«Ερχεται αυτός για να της βγάλει την πλάκα και έπρεπε να βγω έξω.

Μόλις τελειώνει και ήταν έτοιμος να βγει, μπαίνει η γιατρός μέσα.

Μετά αρχίζουν να μπαίνουν ο ένας πίσω από τον άλλον.

Βλέπω το οξυγόνο να κατεβαίνει, 88-87, και μετά ακούω συνεχόμενο μπιπ. Το παιδί πήγε σε καρδιακή ανακοπή (cardiac arrest).

Μπήκαν μέσα 30 άτομα.

Περιμέναμε μισή ώρα, λίγο παραπάνω.

Μας έλεγαν «προσπαθούμε να βρούμε παλμό».

Μετά από μιάμιση ώρα βγαίνει η γιατρός και μας λέει:

«Εκεί που της αλλάξανε, το οξυγόνο δεν πήγε στα πνευμόνια και στην καρδιά, πήγε σε άλλο μέρος. Ελάτε να πείτε το τελευταίο αντίο στην κόρη σας»», τονίζει στη συγκλονιστική μαρτυρία της.

Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς της 28χρονης ξεκαθαρίζουν πως θα διερευνήσουν με κάθε τρόπο τις συνθήκες επιδείνωσης της κατάστασης του παιδιού τους και εν τέλει του θανάτου της κόρης τους, ακόμη κι αν αυτό οδηγήσει σε ιατρικές ευθύνες εντός του νοσοκομείου.

«Δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι.

Ο ξάδελφός μου, ο γιατρός Αναστάσιος Μάνεσης από την Αστόρια, μας είπε ότι οπωσδήποτε θα γίνει νεκροψία. Θέλουμε να βρούμε την αλήθεια», δήλωσε η κ. Κατέχη.

Οι γονείς υπογραμμίζουν ότι η κόρη τους είχε όνειρα και προσφορά στην Ομογένεια.

«Η Ιωάννα μου είχε μεγάλα όνειρα.

Μόλις είχε κλείσει τον δεύτερο χρόνο της στη Γυναικολογία.

Ήθελε να γίνει γιατρός που θα βοηθάει τις γυναίκες να αποκτήσουν παιδιά. Αγαπούσε πολύ την Ομογένεια και την Ελλάδα. Μιλούσε Ελληνικά καλύτερα κι από τους Έλληνες.

Δεν είναι δυνατόν να τη χάσαμε έτσι», καταλήγει ο κ. Κατέχης.

Ο «Εθνικός Κήρυκας» έχει απευθυνθεί στο Γραφείο Τύπου του NYU προκειμένου να δώσει τη δική του εκδοχή στην υπόθεση της 28χρονης ομογενούς.

Πενθεί το σχολείο του Αγίου Δημητρίου

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε για την απώλεια της Ιωάννας – Αγαθής Κατέχη η υποδιευθύντρια του Ημερήσιου Σχολείου Αγίου Δημητρίου Αστόριας, Έλενα Καραγιώργου, τονίζοντας τον δεσμό που είχε η εκλιπούσα με το σχολείο της Ομογένειας.

«Η Ιωάννα υπήρξε παιδί του σχολείου μας, και γι’ αυτό η απώλειά της μας πονάει ακόμη περισσότερο. Ηταν ένα κορίτσι με χαμόγελο που δεν έσβηνε ποτέ, με ψυχή γεμάτη καλοσύνη», είπε η κ. Καραγιώργου.

Η ίδια πρόσθεσε:

«Ως μαθήτρια ξεχώριζε για τη συνέπεια, το ήθος και τη διάθεση προσφοράς.

Ήταν ένα παράδειγμα για τους συμμαθητές της. Θυμάμαι την Ιωάννα να συμμετέχει σε σχολικές εκδηλώσεις με ενθουσιασμό, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει».

Μιλώντας για την πορεία της, σημείωσε:

«Η Ιωάννα συνέχισε τις σπουδές της στην Ιατρική και είχε ως όραμα να προσφέρει ζωή και ελπίδα σε άλλους. Αυτό δείχνει το μεγαλείο της ψυχής της».

Τέλος, η κ. Καραγιώργου υπογράμμισε:

«Για εμάς η Ιωάννα θα είναι πάντα παρούσα.

Η μνήμη της θα μας συντροφεύει και θα εμπνέει τους μαθητές μας να ακολουθούν τον δρόμο της αγάπης, της δύναμης και της προσφοράς».