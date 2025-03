Τουλάχιστον 155 επιβάτες απελευθερώθηκαν από τους 450 και πλέον ανθρώπους που επέβαιναν σε τρένο το οποίο έγινε χθες Τρίτη στόχος επίθεσης βελούχων αυτονομιστών ανταρτών στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, ενώ 27 δράστες σκοτώθηκαν, ανέφεραν σήμερα πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις δυνάμεις ασφαλείας.

TERRORISM with Ethics:

Women and children were not made prisoners but they were provided safe passage and taken to Quetta.#TRAIN #TrainHijack #Pakistan #PakistanTrainHijack #PakistanArmy ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ pic.twitter.com/DV2lDfswiz — Urban Secrets 🤫 (@stiwari1510) March 12, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Balochistan: Ambulances from Quetta continue to arrive for the dead and the injured who are coming from the hijacked Jaffar Express Train in Mushkaf Kacchi. Since Pakistan never developed the area, ambulances face difficulty to reach through bad roads. Pakistan hiding casualties. pic.twitter.com/jV48PkD78R — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 12, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι πακιστανικές δυνάμεις προσπαθούν για πάνω από 20 ώρες να ανακτήσουν τον έλεγχο του τρένου στην περιοχή, όπου ο Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (BLA), η ισχυρότερη οργάνωση βελούχων αυτονομιστών σε αυτή την επαρχία με υπέδαφος πλούσιο σε υδρογονάνθρακες και ορυκτά, ανακοίνωσε πως ανατίναξε σιδηροτροχιές για να σταματήσει το Jaffar Express.

BREAKING: Baloch Liberation Army Attacks Jaffar Express Train in Pakistan BLA claims responsibility for the attack, killing 20 Pakistani security personnel and taking 500 hostages, mostly military personnel. The group issues a chilling warning to China and Pakistan: “Withdraw… pic.twitter.com/9Nzlmg87kZ — RNA-Breaking (@RNA_English) March 11, 2025

In Pakistan, Baloch Liberation Army hijacks a train full of army personnel and kills many of them – Asim Munir can’t protect his soldiers, how can he protect the country? pic.twitter.com/jTb1CL3Jzv — Ashok Swain (@ashoswai) March 11, 2025