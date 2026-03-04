Επίθεση υποβρυχίου έγινε σε ιρανική φρεγάτα στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το ναυτικό της Σρι Λάνκα είχε ανταποκριθεί νωρίτερα σε κλήση κινδύνου από το ιρανικό πλοίο. Το περιστατικό αυτό εξελίσσεται σε θρίλερ, καθώς το υποβρύχιο, το οποίο χτύπησε την ιρανική φρεγάτα δεν βρίσκεται πουθενά.

Αγνοείται η τύχη τουλάχιστον 101 ανθρώπων, ενώ 78 έχουν τραυματιστεί από επίθεση υποβρυχίου σε ιρανικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα.

Δείτε βίντεο από το φλεγόμενο πλοίο:

Το γεγονός ότι η ιρανική φρεγάτα χτυπήθηκε από υποβρύχιο είναι λίγο θολό, καθώς η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα αρνείται να επιβεβαιώσει από τι βυθίστηκε το πλοίο.

Στρατιωτική πηγή, όμως, ξεκαθάρισε στο Reuters ότι η φρεγάτα δέχτηκε επίθεση από υποβρύχιο. Ωστόσο, η πηγή δεν διευκρίνισε σε ποιον ανήκει.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα Βιτζίτα Χέρατ ανακοίνωσε πως η χώρα του διέσωσε 32 «σοβαρά τραυματισμένους» ναύτες από ιρανική φρεγάτα που βυθίσθηκε σήμερα έξω από τα χωρικά ύδατα του νησιού. Ωστόσο, ο Χεράτ δεν διευκρίνισε τα αίτια της έκρηξης στη φρεγάτα.

Πλήρωμα 180 ανθρώπων επέβαινε στην ιρανική φρεγάτα Iris Dena, όταν το πολεμικό πλοίο έστειλε μήνυμα SOS σήμερα τα χαράματα.

Το υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνες για άλλα μέλη του πληρώματος της φρεγάτας, η οποία βυθίσθηκε σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων νότια της Σρι Λάνκα, στον Ινδικό Ωκεανό.

«Συνεχίζουμε τις έρευνες, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμη τι συνέβη στο υπόλοιπο πλήρωμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άλλος εκπρόσωπος στη Σρι Λάνκα, προσθέτοντας ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να βρεθούν άλλοι επιζώντες.