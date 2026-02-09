Ένα νέο θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από τις συνθήκες θανάτου του διαβόητου Τζέφρι Έπστιν, του αυτόχειρα χρηματιστή, που είχε συλληφθεί με την κατηγορία του trafficking και κατηγορήθηκε για τεράστιο κύκλωμα παιδεραστίας, που λειτουργούσε στο ιδιόκτητο νησί του με την εμπλοκή επιφανών προσώπων, πολιτικών, επιχειρηματιών, μελών βασιλικών οικογενειών και εκπροσώπων των επιστημών και της διανόησης.

Ένα έγγραφο που περιλαμβάνεται στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης επαναφέρει τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του Τζέφρι Έπστιν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail. Πρόκειται για επίσημη ανακοίνωση που δηλώνει ότι ο Έπστιν είχε ήδη βρεθεί νεκρός, με ημερομηνία, ωστόσο, μία ημέρα νωρίτερα από το χρονικό σημείο που καταγράφηκε επισήμως ο θάνατός του.

Το έγγραφο φέρει την υπογραφή του Γραφείου του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και ημερομηνία Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019. Σε αυτό αναφέρεται ότι ο Epstein είχε «βρεθεί αναίσθητος στο κελί του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο αργότερα».

Ωστόσο, τα επίσημα αρχεία των φυλακών και οι ανακοινώσεις των αρχών αναφέρουν ότι ο Έπστιν εντοπίστηκε αναίσθητος το πρωί του Σαββάτου 10 Αυγούστου 2019, λίγο μετά τις 6:30 π.μ., από σωφρονιστικό υπάλληλο που μοίραζε το πρωινό στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο του Μανχάταν.

Στην ανακοίνωση, ο τότε ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Μανχάταν, Geoffrey S. Berman, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τα σημερινά γεγονότα είναι βαθιά ανησυχητικά και γνωρίζουμε ότι ενδέχεται να αποτελέσουν ακόμη ένα εμπόδιο στο να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα πολυάριθμα θύματα του Epstein». Ο Berman είπε επίσης ότι οι αρχές παραμένουν προσηλωμένες στη διερεύνηση των εγκλημάτων που περιλαμβάνονταν στο κατηγορητήριο, παρά τον θάνατο του κατηγορούμενου.

Ο Έπστιν, 66 ετών, κρατούνταν από τις 6 Ιουλίου 2019, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες για trafficking και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και συνωμοσία. Είχε δηλώσει αθώος και ανέμενε τη δίκη του.

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση για τον θάνατό του:

Βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του λίγο μετά τις 6:30 π.μ. της 10ης Αυγούστου. Αμέσως του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, χωρίς αποτέλεσμα και λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης αποφάνθηκε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία δι’ απαγχονισμού. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα της Daily Mail, ο θάνατος του Έπστιν συνδέθηκε από την πρώτη στιγμή με σοβαρές αστοχίες στο σωφρονιστικό σύστημα:

Οι φρουροί που είχαν βάρδια δεν πραγματοποίησαν τους υποχρεωτικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι προγραμματισμένες επιθεωρήσεις στις 3:00 και 5:00 π.μ. δεν έγιναν ποτέ. Επιπλέον κάμερες ασφαλείας κοντά στο κελί του δεν λειτουργούσαν εκείνο το βράδυ.

Οι αποκαλύψεις αυτές είχαν προκαλέσει πολιτική θύελλα και ενίσχυσαν τις θεωρίες αμφισβήτησης γύρω από τις συνθήκες θανάτου του.

Η ύπαρξη της επίσημης ανακοίνωσης με ημερομηνία που προηγείται του καταγεγραμμένου θανάτου επαναφέρει, σύμφωνα με τη Daily Mail, τα ερωτήματα για τη διαχείριση της υπόθεσης Έπστιν και για το τι ακριβώς συνέβη στις τελευταίες ώρες της ζωής του μέσα σε μία από τις πιο ασφαλείς ομοσπονδιακές φυλακές των ΗΠΑ.

Το βίντεο με τα θύματα του Επστάιν στο Super Bow

Κορίτσια – θύματα του Έπσταϊν δημοσιοποίησαν ένα βίντεο την Κυριακή στο Super Bowl (!!) και διαμηνύουν στην Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι ότι είναι «ώρα για την αλήθεια». «Δεν «προσπερνάς» το μεγαλύτερο κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στον κόσμο. Το αποκαλύπτεις». «Μετά από χρόνια που μας κρατούσαν χωριστά, είμαστε ενωμένες…» ανέφεραν μεταξύ άλλων.

Δείτε το βίντεο: