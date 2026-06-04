Εξαιρετικά δυσμενείς είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα, που αγνοείται εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες γαλλικών μέσων ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια των εντατικών ερευνών που συνεχίστηκαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου, εντοπίστηκε μία σορός κοντά στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη της.

Η οικογένεια του κοριτσιού έχει ήδη ενημερωθεί από τις Αρχές.

Η σορός εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του Ζερς (Gers), περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Φλεράνς (Fleurance), όπου εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανή η 11χρονη μαθήτρια.

Αποκλεισμένη η περιοχή από τις αστυνομικές δυνάμεις

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Le Figaro, το άψυχο σώμα βρέθηκε κρυμμένο μέσα σε ένα σιλό σιτηρών, σε εγκαταστάσεις ενός εγκαταλειμμένου εργοστασίου.

Το σημείο έχει αποκλειστεί πλήρως από ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Χωροφυλακής, ενώ εξειδικευμένα κλιμάκια διενεργούν εξονυχιστικές έρευνες για τη συλλογή στοιχείων.

Αναμονή για τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων

Όπως μετέδωσε το τοπικό δίκτυο BFMTV, αν και όλα δείχνουν ότι η σορός ανήκει στη μικρή Λιάνα, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις, ενώ πρόκειται να διεξαχθεί περαιτέρω ιατροδικαστική και εργαστηριακή ανάλυση, καθώς και εξέταση DNA, προκειμένου να γίνει η οριστική και επίσημη ταυτοποίηση, αλλά και να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Το χρονικό της αρπαγής και το ύποπτο όχημα

Την Παρασκευή 29 Μαΐου, το κορίτσι εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανή γύρω στις 3 μ.μ. κοντά στο σχολείο της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και στοιχεία της έρευνας, το παιδί επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο ενός 41χρονου άνδρα. Ο οδηγός αναγνωρίστηκε γρήγορα ως ο Ζερόμ Μπαρελά, κάτοικος ενός γειτονικού χωριού, του οποίου η εμπλοκή σήμανε αμέσως κόκκινο συναγερμό στις γαλλικές Αρχές, αφού πρόκειται για έναν άνθρωπο με βαρύτατο ποινικό μητρώο.

Ο 41χρονος, πατέρας δύο ανήλικων κοριτσιών, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απαγωγή και αρπαγή, ενώ εμπλέκεται σε τουλάχιστον τέσσερις υποθέσεις σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων, από το 2017.

Λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας της κατάστασης και των προεκτάσεών της, ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι η Γενική Επιθεώρηση Δικαιοσύνης και η Εθνική Χωροφυλακή έχουν αναλάβει από κοινού τον χειρισμό και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.