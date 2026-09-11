Νέες, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση του θανάτου μιας 39χρονης γυναίκας στην Αυστρία, με τον 51χρονο σύζυγό της να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έρευνας που προκαλεί αποτροπιασμό.

Η γυναίκα έχασε τη ζωή της στις 26 Ιουνίου και, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η αυστριακή εφημερίδα «Kronen», οι Αρχές εξετάζουν ένα σκοτεινό πλέγμα σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι ο σύζυγός της ενδέχεται να κανόνιζε συναντήσεις της με άλλους άνδρες.

Οι αποκαλύψεις της δικογραφίας έχουν προκαλέσει σοκ στην Αυστρία, ενώ η υπόθεση δημιουργεί αναπόφευκτα συνειρμούς με εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία.

Η φερόμενη ομολογία στην αδελφή του

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρείται η κατάθεση της μικρότερης αδελφής του 51χρονου.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, δύο ημέρες μετά τον θάνατο της 39χρονης, ο αδελφός της τής είπε ότι η σύζυγός του είχε πεθάνει κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης και ότι ο ίδιος ευθυνόταν για τον θάνατό της.

Η γυναίκα περιέγραψε στους ερευνητές μια ιδιαίτερα σκληρή συνομιλία με τον 51χρονο, υποστηρίζοντας ότι εκείνος μιλούσε για όσα είχαν συμβεί σαν να επρόκειτο για κάτι που συνέβαινε επανειλημμένα μεταξύ του ζευγαριού.

«Άνδρες έμπαιναν και έβγαιναν συνεχώς από το σπίτι»

Ακόμη πιο βαριές είναι οι πληροφορίες που έδωσε η ίδια σχετικά με όσα φέρεται να συνέβαιναν το προηγούμενο διάστημα μέσα στο σπίτι του ζευγαριού.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, άγνωστοι άνδρες επισκέπτονταν συχνά την κατοικία, ενώ ο 51χρονος φέρεται να της είχε δείξει φωτογραφίες της συζύγου του στο κινητό του και να της είχε αναφέρει ότι η 39χρονη απέφερε περίπου 500 ευρώ για κάθε συνάντηση.

Η αδελφή του, πάντως, δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν η γυναίκα συμμετείχε σε αυτές τις συναντήσεις με τη θέλησή της.

Οι διάλογοι που εξετάζουν οι Αρχές

Ιδιαίτερο βάρος φέρεται να δίνεται και σε ηλεκτρονικές συνομιλίες που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία.

Κατά το αυστριακό δημοσίευμα, πρόκειται για διαλόγους ανάμεσα στον 51χρονο και έναν συνομήλικό του άνδρα, μέσα από τους οποίους φέρεται να προκύπτει ότι κανόνιζαν σεξουαλικές συναντήσεις με την 39χρονη με τρόπο που παρέπεμπε σε προσυνεννοημένα «ραντεβού».

Ακόμη πιο ανατριχιαστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να αναφέρονταν στη γυναίκα μέσα στα μηνύματα, χρησιμοποιώντας ακραία υποτιμητικούς και απάνθρωπους χαρακτηρισμούς.

Σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, ο σύζυγος φέρεται ακόμη να συζητούσε για την κατανάλωση αλκοόλ από την 39χρονη πριν από ορισμένες από αυτές τις συναντήσεις, ενώ από τα μηνύματα εξετάζεται εάν η γυναίκα βρισκόταν σε κατάσταση κατά την οποία δεν μπορούσε να αντισταθεί.

Η 39χρονη ήταν μητέρα ενός 16χρονου παιδιού.

Στο μικροσκόπιο και δεύτερος άνδρας

Μέχρι στιγμής, οι εισαγγελικές Αρχές έχουν συνδέσει τον 51χρονο σύζυγο με την πράξη που φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο της γυναίκας.

Παράλληλα, όμως, διερευνάται και ο ρόλος δεύτερου άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει ομολογήσει πράξεις και έχει εκφράσει μεταμέλεια.

Σε βάρος του εξετάζονται δύο περιπτώσεις κακοποίησης προσώπου που φέρεται να ήταν ανυπεράσπιστο ή να είχε μειωμένη δυνατότητα αντίστασης. Μάλιστα, μία από τις πράξεις περιγράφεται στη δικογραφία ως ιδιαίτερα εξευτελιστική για το θύμα.

Αντιμέτωπος ακόμη και με ισόβια

Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν πλήρως τι ακριβώς συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού και ποιοι γνώριζαν ή συμμετείχαν στις φερόμενες πράξεις.

Ο 51χρονος σύζυγος της 39χρονης βρίσκεται αντιμέτωπος με εξαιρετικά βαριές ποινικές συνέπειες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κινδυνεύει με κάθειρξη από 10 έως 20 έτη ή ακόμη και με ισόβια, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει κατηγορία για ανθρωποκτονία.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αυστριακές Αρχές να επιχειρούν πλέον να χαρτογραφήσουν ολόκληρο το παρασκήνιο μιας υπόθεσης που όσο ξετυλίγεται, αποκαλύπτει ολοένα και πιο σκοτεινές πτυχές.