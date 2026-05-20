Ο 45χρονος Τζόναθαν Άντιτς, γιος και κληρονόμος του ιδρυτή του κολοσσού λιανικού εμπορίου Mango, Ισάκ Άντιτς, κατονομάστηκε επίσημα ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του.

Ο μεγιστάνας της μόδας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από γκρεμό ύψους άνω των 100 μέτρων κοντά στη Βαρκελώνη, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας των δυο τους. Σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα της δικαστού Ραχέλ Νιέτο Γκαλβάν, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Reuters, υπάρχουν «επαρκή στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ο θάνατος ενδεχομένως δεν οφείλεται σε δυστύχημα, αλλά ότι ο γιος διαδραμάτισε έναν ενεργό και προμελετημένο ρόλο».

Παρόλο που δεν έχουν απαγγελθεί ακόμα επίσημες κατηγορίες, η προδικαστική έρευνα φέρνει στο φως συγκλονιστικά στοιχεία για το κίνητρο και τις ύποπτες κινήσεις του 45χρονου.

Το κίνητρο: Η «εμμονή» με το χρήμα και η διαθήκη

Η σχέση πατέρα και γιου ήταν βαθιά διαταραγμένη, με τη δικαστή να εντοπίζει τη ρίζα του κακού στην «εμμονή του Τζόναθαν με τα χρήματα».

Ο γιος πίεζε επίμονα τον πατέρα του να του μεταβιβάσει την κληρονομιά του όσο εκείνος βρισκόταν ακόμη εν ζωή.

Σε συνομιλίες του στο WhatsApp, ο 45χρονος εξέφραζε τυφλό μίσος, μνησικακία και σκέψεις θανάτου, επιρρίπτοντας ευθύνες στον πατέρα του για τα προβλήματά του.

Το καλοκαίρι του 2024, ο Τζόναθαν έμαθε ότι ο Ισάκ Άντιτς σχεδίαζε να αλλάξει τη διαθήκη του για να ιδρύσει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Η είδηση αυτή προκάλεσε «αξιοσημείωτη αλλαγή» στη συμπεριφορά του, ωθώντας τον να επιδιώξει μια ξαφνική συμφιλίωση, η οποία κατέληξε στη μοιραία πεζοπορία της 14ης Δεκεμβρίου.

Αντιφατικές καταθέσεις

Η αστυνομική έρευνα αποδόμησε πλήρως τους ισχυρισμούς του 45χρονου, εντοπίζοντας κραυγαλέες αντιφάσεις.

Ο Τζόναθαν ισχυρίστηκε ότι είχε επισκεφθεί την περιοχή της πεζοπορίας μόνο μία φορά, δύο εβδομάδες πριν το συμβάν. Ωστόσο, το σύστημα γεωεντοπισμού (GPS) του αυτοκινήτου του αποκάλυψε ότι είχε πάει κρυφά εκεί στις 7, 8 και 10 Δεκεμβρίου ελάχιστες ημέρες πριν το μοιραίο.

Επίσης, έδωσε εντελώς διαφορετικές εκδοχές για το πώς έγινε το «ατύχημα» στις δύο κλήσεις του προς τις υπηρεσίες διάσωσης, οι οποίες δεν συμβάδιζαν με όσα δήλωσε αργότερα στην αστυνομία.

Η αστυνομία πραγματοποίησε τέσσερις ψηφιακές και φυσικές προσομοιώσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα αποτυπώματα στο σημείο και η τροχιά του σώματος δεν είναι συμβατά με τυχαία πτώση, υποδεικνύοντας εγκληματική ενέργεια.

Ο ύποπτος ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του έπεσε ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια φωτογραφία. Το κινητό του θύματος, όμως, βρέθηκε βαθιά μέσα στην τσέπη του, ενώ η ανάλυση έδειξε ότι είχε χρησιμοποιηθεί για λήψεις μόνο στην αρχή της διαδρομής.

Τέλος, τον Μάρτιο του 2025, μόλις ο Τύπος αποκάλυψε ότι η υπόθεση του θανάτου ανοίγει ξανά, ο Τζόναθαν άλλαξε συσκευή τηλεφώνου, χάνοντας όλα τα δεδομένα. Ισχυρίστηκε ότι του το έκλεψαν σε ένα ταξίδι στον Ισημερινό, μια κίνηση που η δικαστής θεωρεί εσκεμμένη καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων.