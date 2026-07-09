Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Νορθάπτον, το θρίλερ με την καταδίκη του Μάικλ Τόμσον, ενός πρώην πορτιέρη και ερασιτέχνη πυγμάχου, για τον βιασμό και τη δολοφονία της 43χρονης συζύγου του Κίμπερλι που φαίνεται ότι συνδέεται με τον «τυχαίο» θάνατο από ηλεκτροπληξία της πρώην συζύγου του.
Οι ομοιότητες ανάμεσα στις δύο τραγωδίες σοκάρουν, με την αστυνομία του Νορθάμπτον να επανεξετάζει το ενδεχόμενο ο Τόμσον να είναι ένας κατά συρροή δολοφόνος.
Δείτε το βίντεο:
Το σκηνικό της «αυτοκτονίας» της Κίμπερλι στο Νορθάμπτον
Οι ένορκοι του δικαστηρίου άκουσαν πώς ο 56χρονος Τόμσον, γεμάτος οργή για τη νέα σχέση της εν διαστάσει συζύγου του και τις οικονομικές της απαιτήσεις στο διαζύγιο, τη βίασε και τη δολοφόνησε τον περασμένο Αύγουστο. Αμέσως μετά, προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές, στήνοντας ένα σκηνικό ψεύτικης αυτοκτονίας.
Ο δράστης τοποθέτησε άδεια μπουκάλια αλκοόλ και κουτιά χαπιών δίπλα στο σώμα της, έστειλε μηνύματα στα social media από το κινητό της παριστάνοντας ότι εκείνη έπινε, ενώ έφτασε στο σημείο να βάλει δίπλα της μια φωτογραφία της αυτόχειρας αδελφής της. Στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία υποκρινόμενος ότι τη βρήκε αναίσθητη. Ο Τόμσον κρίθηκε ένοχος για φόνο, βιασμό και παρακώλυση της δικαιοσύνης.
Η προφητεία του θύματος: «Θα με σκοτώσει και θα τη γλιτώσει, όπως έκανε και πριν»
Κατά τη διάρκεια της προδικαστικής διαδικασίας, αποκαλύφθηκε ότι η Κίμπερλι ζούσε επί χρόνια κάτω από ένα καθεστώς απόλυτου τρόμου, καθώς ο Τόμσον χρησιμοποιούσε τον θάνατο της πρώτης του συντρόφου για να την εκφοβίζει.
Μια στενή φίλη της Κίμπερλι κατέθεσε στην αστυνομία τα εξής συγκλονιστικά λόγια που της είχε εμπιστευτεί το θύμα μεταξύ 2012 και 2014:
«Μεταξύ 2012 και 2014 μου είπε πολλές φορές ότι αν της συνέβαινε ποτέ κάτι, αυτό θα οφειλόταν στον Μάικλ Τόμσον. Μου έλεγε: “Αν τον αφήσω ποτέ, θα με σκοτώσει και θα τη γλιτώσει, όπως έκανε και πριν“. Η Κιμ φοβόταν πολύ για να τον αφήσει»
Μια άλλη φίλη επιβεβαίωσε τις απειλές, σημειώνοντας πως ο Τόμσον της έλεγε ότι «θα έμπαινε φυλακή και θα τη σκότωνε», αφήνοντας πάντα να εννοηθεί ότι εκείνος έκρυβε την αλήθεια για το παρελθόν του.
Το μυστήριο του 2000: Το κασετόφωνο στην μπανιέρα της Ρόντα
Η πρώτη σύντροφος του Τόμσον και μητέρα των δύο μεγαλύτερων παιδιών του, η 29χρονη Ρόντα Άντερσον, είχε βρεθεί νεκρή τον Ιούλιο του 2000 μέσα στην μπανιέρα της, στην εργατική γειτονιά Briar Hill. Δίπλα της, μέσα στο νερό, βρισκόταν ένα μεγάλο φορητό κασετόφωνο (ghetto blaster) συνδεδεμένο με μπαλαντέζα σε πρίζα του διαδρόμου.
Τότε, η ιατροδικαστής Άννα Πέμπερ είχε αποφανθεί ότι ο θάνατος ήταν τυχαίο ατύχημα, δηλώνοντας ότι η κ. Άντερσον: «έφερε ένα ραδιόφωνο ρεύματος στον χώρο του μπάνιου, κάτι που ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο».
Η Τερέζα Πολ, 59 ετών, πιστεύεται ότι ήταν ένα από τα τελευταία άτομα που μίλησαν στην κα Άντερσον.
Η ίδια φαίνεται να δήλωσε «Θυμάμαι ότι ρώτησα τη Ρόντα τι θα έκανε εκείνη την ημέρα και μου είπε ότι ο πρώην της είχε τα παιδιά, οπότε επρόκειτο να χαλαρώσει, να κάνει ένα μπάνιο με ένα ποτήρι κρασί και να ακούσει λίγη μουσική.
«Της είπα να μην βάλει το ραδιόφωνο στο μπάνιο , της είπα να το αφήσει έξω στο διάδρομο και να έχει την πόρτα του μπάνιου ανοιχτή αν δεν υπήρχε κανείς στο σπίτι».
«Η Ρόντα ήταν καλή φίλη μου. Ήμασταν μια ομάδα που πηγαίναμε μαζί για το σχολείο.»
Ωστόσο, οι γείτονες είχαν από τότε σοβαρές υποψίες. Ο ταχυδρόμος της περιοχής, ο Ντάρεν, ο οποίος έσπασε την πόρτα και βρήκε το πτώμα, θυμάται να λέει στους αστυνομικούς πως «αυτό είναι ύποπτο», εξηγώντας τη γεωμετρία του χώρου:
«Ο αστυνομικός μού είπε ότι είχαν και οι ίδιοι τις υποψίες τους. Η Ρόντα είχε το ίδιο είδος μπανιέρας με μένα. Είχε ένα πολύ στενό περβάζι, όχι μεγαλύτερο από δύο ίντσες (περίπου 5 εκατοστά), και είχε κλίση προς το εσωτερικό της μπανιέρας. Ήταν πάρα πολύ στενό για να χωρέσει το είδος του ραδιοφώνου που βρέθηκε στο νερό μαζί με τη Ρόντα. Συνήθιζα να ξυρίζομαι στην μπανιέρα και το ξυράφι μου έπεφτε συνεχώς στο νερό , τόσο στενό ήταν το περβάζι. Πίστευα ότι είτε είχε αυτοκτονήσει είτε την είχαν σκοτώσει»
Ο ίδιος πρόσθεσε με νόημα: «Το μπάνιο ήταν τόσο μικρό που δεν υπήρχε λόγος να φέρει το ραδιόφωνο μέσα στο μπάνιο, θα το άκουγε μια χαρά από τον διάδρομο».
Η στάση της αστυνομίας και ο παραλληλισμός με τον Ίαν Στιούαρτ
Η υπόθεση παρουσιάζει τρομακτικές ομοιότητες με εκείνη του Ίαν Στιούαρτ, ο οποίος το 2022 καταδικάστηκε για τη δολοφονία της συζύγου του Νταϊάν, την οποία είχε εμφανίσει ως θάνατο από επιληψία 12 χρόνια νωρίτερα, αφού πρώτα συνελήφθη για τη δολοφονία της δεύτερης αρραβωνιαστικιάς του, Έλεν Μπέιλι.
Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις, η επικεφαλής επιθεωρήτρια Τόρι Χάρισον, της Αστυνομίας του Νορθάμπτονσιρ, προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση για την τύχη της νέας έρευνας:
«Νωρίς στην έρευνά μας για τον θάνατο της Κιμ, ενημερωθήκαμε για τον θάνατο της πρώην συντρόφου του Μάικλ Τόμσον, Ρόντα Άντερσον, 29 ετών, η οποία πέθανε τον Ιούλιο του 2000. Ο θάνατος της Ρόντα είχε ερευνηθεί τότε και μια δικαστική έρευνα είχε αποφανθεί ότι ήταν τυχαίος. Ωστόσο, αφού εκφράστηκαν ανησυχίες για τις συνθήκες του θανάτου της Ρόντα και υπό το φως των όσων συνέβησαν στην Κιμ, ξεκινήσαμε μια νέα έρευνα για φόνο»
Η επιθεωρήτρια κατέληξε, ανακοινώνοντας πως παρά τη σύλληψη του 56χρονου, ο φάκελος κλείνει οριστικά λόγω έλλειψης στοιχείων:
«Στο πλαίσιο των ερευνών μας, συλλάβαμε τον 56χρονο Μάικλ Τόμσον ως ύποπτο για φόνο. Επανεξετάσαμε επίσης αναφορές από πριν από 25 χρόνια και απευθύναμε νέα έκκληση σε οποιονδήποτε μπορεί να γνώριζε τη Ρόντα εκείνη την εποχή να επικοινωνήσει μαζί μας. Αυτό το έργο έχει πλέον ολοκληρωθεί και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να προχωρήσει η έρευνα περαιτέρω, χωρίς να ληφθούν περαιτέρω μέτρα κατά του Μάικλ Τόμσον»
Πηγή φωτογραφιών dailymail