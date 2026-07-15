Ένα βρέφος εντοπίστηκε νεκρό κατά την διάρκεια φεστιβάλ στην πολιτεία του Μίσιγκαν, με το FBI να προσφέρει 15.000 δολάρια σε όποιον γνωρίζει κάτι για το τραγικό περιστατικό. Όλα ξεκίνησαν στις 28 Ιουνίου όταν ένας εργαζόμενος εταιρείας συντήρησης φορητών τουαλετών, κατά τη διάρκεια καθαρισμού στον χώρο του φεστιβάλ άνοιξε μία από τις χημικές τουαλέτες και ήρθε αντιμέτωπος με ένα σοκαριστικό σκηνικό. Η σορός του άτυχου βρέφους είχε μόλις βρεθεί. Από εκείνη την στιγμή Αστυνομία της Πολιτείας του Μίσιγκαν διεξάγει έρευνα, με το FBI να συνδράμει πλέον στις έρευνες.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από ανακοίνωση των αρχών αναφέρουν πως το νεογνό γεννήθηκε ζωντανό και ήταν υγιέστατο, κάτι που δεν δικαιολογεί τον αιφνίδιο θάνατό του. Την ίδια ώρα έκαναν γνωστό πως δεν σκοπεύουν να δημοσιεύσουν άλλες πληροφορίες για το περιστατικό, με στόχο να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της έρευνας, για την υπόθεση που σοκάρει.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχουν άτομα που διαθέτουν σημαντικές πληροφορίες, αλλά ενδέχεται να διστάζουν να μιλήσουν», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, με τις αρχές να καλούν όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί τους προσφέροντας αμοιβή έως και 15.000 δολαρίων.

Τα χρήματα τα προσφέρει το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) για πληροφορίες που θα οδηγήσουν λύση της υπόθεσης και την καταδίκη του ατόμου ή των ατόμων που ευθύνονται για τον θάνατο ενός νεογέννητου βρέφους.

Οι αστυνομικές αρχές, λίγες ημέρες νωρίτερα, είχαν κάνει γνωστό ότι ερευνούσαν μία γυναίκα από την περιοχή του Μασκίγκον, η οποία είχε βρεθεί στο φεστιβάλ και θεωρούσαν ότι ίσως είχε χρήσιμες πληροφορίες να τους δώσει.

Μετά την κατάθεσή της, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνεργάστηκε πλήρως με τους ερευνητές και αποκλείστηκε από τον κατάλογο των υπόπτων.

Το Electric Forest, είναι ένα μουσικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Double JJ Ranch στο Ρόθμπερι του Μίσιγκαν, φέτος παρευρέθηκαν εκεί περίπου 50.000 επισκέπτες από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου.