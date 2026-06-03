Τα παιδιά του –τρία κορίτσια, 7, 10 και 12 ετών– πιστεύεται πως κρατά αιχμάλωτα στο σπίτι του στο Ντόρτμουντ άνδρας 51 ετών από τη Σερβία, ο οποίος προηγουμένως αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών που τον καταδίωκαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και η μητέρα τους, επίσης από την Σερβία, λαμβάνει φροντίδα ειδικών ψυχολόγων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια διαπραγματευτών της αστυνομίας να πείσουν τον δράστη να παραδοθεί και να αφήσει τα παιδιά ελεύθερα.

«Βασικό μας μέλημα είναι η ασφάλεια των παιδιών», εξήγησε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο άνδρας, αφού αποπειράθηκε ληστεία σε εστιατόριο, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού εναντίον θαμώνων, επιχείρησε να διαφύγει με αυτοκίνητο και, όταν η αστυνομία προσπάθησε να τον σταματήσει, πυροβόλησε από το εσωτερικό του οχήματος και τραυμάτισε ελαφρά έναν από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν.

Κατέφυγε κατόπιν σε διαμέρισμα, το οποίο πιστεύεται ότι είναι ο τόπος κατοικίας του, κρατώντας τα τρία παιδιά του υπό την απειλή όπλου.

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, με τη συνδρομή της ειδικής μονάδας SEK.

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