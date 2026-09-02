Θρίλερ σημειώθηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά, όταν τα ξημερώματα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου συγκρούστηκαν δύο πλοία νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, το ένα εκ των δύο φορτηγών πλοίων βυθίστηκε και το 10μελές πλήρωμα αγνοείται.

Η δήλωση του Τούρκου υπουργού Μεταφορών

«Πρώτα απ ‘όλα, τα συλλυπητήριά μας. Λάβαμε μια κλήση έκτακτης ανάγκης στις 3:26 π.μ. σήμερα το πρωί. Έτσι το μάθαμε. Είναι ένα σύστημα που αναφέρει την τοποθεσία. Το κύριο κέντρο διάσωσης προσπάθησε να φτάσει στο πλοίο κάνοντας μια ανακοίνωση. Ο καπετάνιος ενός άλλου πλοίου γύρισε και ανέφερε ότι είχαν συγκρουστεί με ένα άλλο πλοίο. Κατευθύναμε ομάδες στην περιοχή.

Όταν οι συνάδελφοί μας έφτασαν στην περιοχή, επιβεβαιώσαμε ότι πιστεύαμε ότι το πλοίο TUĞBERK IMAMOĞLU είχε βυθιστεί. Στο βυθισμένο πλοίο επέβαιναν 10 πολίτες μας. Είναι όλοι Τούρκοι. Μπορούμε να πούμε ότι βυθίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου 11 λεπτά. Είδαμε κάποια σημάδια του πλοίου, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε κανέναν ζωντανό. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται».

Το χρονικό της σύγκρουσης

Οι τουρκικές Αρχές ανακοίνωσαν σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ότι έχασαν την επαφή με ένα φορτηγό πλοίο και τα δέκα μέλη του πληρώματός του αφού συγκρούστηκε με άλλο εμπορικό πλοίο στη Θάλασσα του Μαρμαρά, νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Πρόκειται για το εμπορικό πλοίο ALSU, με τουρκική σημαία, που κατευθυνόταν από το Κοτζαέλι προς την Αλιάγα και το TUĞBERK İMAMOĞLU, με τουρκική σημαία, το οποίο κατευθυνόταν από το λιμάνι της Αλεξανδρέττας προς το Καραντινιζερέγλι.

Το ALSU είναι πετρελαιοφόρο και ήταν άδειο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ενώ το φορτηγό πλοίο TUĞBERK İMAMOĞLU μετέφερε χάλυβα.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων νότια της Σηλυβρίας (Σιλιβρί), πόλης δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

«Είναι αυτή τη στιγμή αδύνατο να αποκαταστήσουμε την επαφή με το εμπορικό πλοίο Tugberk Imamoglu και τα 10 μέλη του πληρώματός του», ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.