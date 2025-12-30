Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι δύο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα στη νότια Ιταλία , όπου η πενηντάχρονη μητέρα και η δεκαπεντάχρονη κόρη της έχασαν τη μάχη με τη ζωή, έπειτα από σοβαρή τροφική δηλητηρίαση που υπέστησαν.

Morte intossicate mamma e figlia, dai funghi al pesce tutti sospetti sulla cena prima di Natale https://t.co/Eh1vmSJpMF — Repubblica (@repubblica) December 29, 2025

Η 50χρονη Αντονέλα Ντι Ιέλσι και η 15χρονη Σάρα Ντι Βίτα άφησαν την τελευταία τους πνοή το Σαββατοκύριακο στο νοσοκομείο Cardarelli της Καμπομπάσο στην Ιταλία. Το μενού περιελάμβανε μανιτάρια, ψάρια και θαλασσινά – ανάμεσά τους και μύδια – παραδοσιακά πιάτα για την εορταστική περίοδο στην περιοχή. Ο πατέρας, ο οποίος επίσης είχε φάει από το ίδιο γεύμα, μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο της Ρώμης, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή του θεωρείται κρίσιμη.

Tragedia a #Campobasso: una 15enne e sua madre sono morte per un’intossicazione alimentare, dopo una cena di pesce. Ricoverato anche il padre. La famiglia era stata due volte al pronto soccorso e poi dimessa.#Tg1 Leonardo Zellino pic.twitter.com/Afju7ITWir — Tg1 (@Tg1Rai) December 28, 2025

Η δεύτερη κόρη της οικογένειας, 18 ετών, διακομίστηκε επίσης προληπτικά σε νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει συμπτώματα, καθώς εκτιμάται ότι δεν είχε καταναλώσει τα συγκεκριμένα πιάτα.

Il caso di madre e figlie morte per #intossicazione, forse alimentare, in #Molise: cinque indagati https://t.co/1t0m2ycsNi — RaiNews (@RaiNews) December 29, 2025



Το χρονικό του μοιραίου περιστατικού

Μόλις λίγες ημέρες μετά το δείπνο της 23ης Δεκεμβρίου, οι δύο γυναίκες άρχισαν να εμφανίζουν ενοχλητικά συμπτώματα και κυρίως έντονη ναυτία και αφόρητους πόνους στην κοιλιά.

Εισήχθησαν στο νοσοκομείο όπου σύμφωνα με ιατρικές πηγές εξετάστηκαν και οι πρώτες εκτιμήσεις ήταν καθησυχαστικές γι’ αυτό πήραν και εξιτήριο ανήμερα των Χριστουγέννων αλλά και την επόμενη ημέρα όταν ξαναπήγαν δηλαδή, στις 26 Δεκεμβρίου. Το Σάββατο στις 27-12, επέστρεψαν σπίτι με ακόμη εντονότερα συμπτώματα. Η 15χρονη Σάρα πέθανε το ίδιο βράδυ ενώ η μητέρα της άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής (28/12). Η οικογένεια κατάγεται από την Πιετρακατέλα, ένα μικρό χωριό στην ορεινή περιοχή του Μολίζε.

⚫ Una famiglia di #Pietracatella (Campobasso) è stata colpita da una #tragedia dopo un malore improvviso, probabilmente legato a una sospetta intossicazione alimentare da pesce consumato la Vigilia di #Natale. Una ragazza di 15 anni è morta all’ospedale #Cardarelli di… pic.twitter.com/R4sYzn8vAd — RTL 102.5 (@rtl1025) December 28, 2025

Οι εισαγγελικές Αρχές της Καμπομπάσο έχουν διατάξει νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθεί εάν οι θάνατοι οφείλονται πράγματι σε τροφική δηλητηρίαση ή σε κάποια προϋπάρχουσα δυσανεξία. Παράλληλα, εξετάζονται εργαστηριακά τα υλικά του γεύματος – ψάρια, θαλασσινά και μανιτάρια – ενώ δείγματα τροφίμων έχουν συλλεχθεί και από το σπίτι της οικογένειας.

Αρχικά, οι γιατροί έκαναν λόγο για γαστρεντερίτιδα, ωστόσο όμως λόγω του γεγονότος ότι η κατάσταση επιδεινωνόταν ραγδαία, άρχισαν να εξετάζονται και άλλα ενδεχόμενα. «Η κλινική εικόνα εξελίχθηκε με εξαιρετικά σπάνιο και ταχύ τρόπο, οδηγώντας σε πολυοργανική ανεπάρκεια παρά την εντατική φροντίδα», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη και οργισμένη. «Αυτά τα τρόφιμα τα τρώμε όλοι εδώ, είναι μέρος της χριστουγεννιάτικης παράδοσης», λένε κάτοικοι της περιοχής, ζητώντας απαντήσεις για το τι πήγε τόσο λάθος, ενώ εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τις αρχικές ιατρικές εκτιμήσεις και για το εάν η μητέρα και η κόρη θα μπορούσαν να είχαν σωθεί.

Ο δήμαρχος της Πιετρακατέλα χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τραγωδία που μας αφήνει άφωνους», κηρύσσοντας ημέρα πένθους και ακυρώνοντας όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις.

«Τώρα όλοι προσευχόμαστε να τα καταφέρει ο Τζιάνι», λένε φίλοι της οικογένειας. «Αλλά υπάρχει και θυμός. Δεν μπορείς να πεθαίνεις έτσι».