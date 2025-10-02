Κατηγορούμενος για δύο ανθρωποκτονίες είναι ο 17χρονος stalker που παρέσυρε με το όχημά του και σκότωσε δύο συνομήλικές του στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ.

Θύματα η ομογενής Μαρία Νιώτη και η φίλη της, Ισαβέλλα Σάλας. Στον δράστη είχε ασκηθεί ποινική δίωξη από την Γενική Εισαγγελία της κομητείας του Γιούνιον.

Όπως αναφέρει ο «Eθνικός Κήρυξ», η συνοικία του Κρόφορντ έχει τυλιχτεί στο πένθος, αφού ουδείς μπορεί να πιστέψει τον βίαιο τρόπο με τον οποίο κόπηκε το νήμα της ζωής για τις δυο νεαρές μαθήτριες, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα αγαπητές στην περιοχή, ενώ παράλληλα επικρατεί οργή για τον δράστη, για τον οποίο άπαντες ζητούν την παραδειγματική τιμωρία.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι δύο οικογένειες ξεκαθαρίζουν πως το συμβάν δεν ήταν τροχαίο δυστύχημα με εγκατάλειψη, αλλά ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, ενώ αντικρούουν την πληροφορία που θέλει την πλευρά του 17χρονου να επιχειρήσει να περάσει τον ισχυρισμό ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, τονίζοντας ότι «ενήργησε εκ προμελέτης».

«Τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, η Μαρία και η Ισαβέλλα – δύο ζωντανά και γεμάτα όνειρα κορίτσια εφηβικής ηλικίας, με όλο τον κόσμο και το μέλλον μπροστά τους – έχασαν με βίαιο και τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Ένας δειλός άνδρας, ο οποίος σχεδίαζε αυτήν την επίθεση εναντίον της Μαρίας, εδώ και μήνες, διέπραξε αυτή τη φρικαλεότητα, αφαιρώντας όχι μόνο τη δική της ζωή, αλλά και της Ισαβέλλας. Δεν είναι παράφρων· είναι απόλυτα ικανός και ενήργησε εκ προμελέτης. Η κοινότητα συγκεντρώθηκε κατά εκατοντάδες για να τιμήσει και να θυμηθεί αυτές τις δύο νέες ζωές. Οι Εισαγγελικές Αρχές άσκησαν επίσημα δίωξη εναντίον του δράστη, για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού. Είναι πλέον ζωτικής σημασίας να γίνει γνωστή η αλήθεια: αυτό δεν ήταν ατύχημα με ηλεκτρικό ποδήλατο, ούτε εγκατάλειψη θύματος τροχαίου. Ήταν ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού», αναφέρουν σε δήλωσή τους.

Όπως έγινε γνωστό από την οικογένεια της Μαρίας Νιώτη, το ανοικτό προσκύνημα (wake) προγραμματίστηκε για την Πέμπτη, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Γιούνιον της Νέας Ιερσέης, ενώ η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή, στην ίδια εκκλησία, στις 10 το πρωί. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Φέρβιου, στο Ουέστφιλντ της Νέας Ιερσέης.

Παράλληλα, στις 7:45 το απόγευμα της Πέμπτης οι γονείς πρόκειται να προχωρήσουν σε επίσημη δήλωση στα αμερικανικά ΜΜΕ, ζητώντας να παρουσιαστεί το συμβάν στις πραγματικές του διαστάσεις και «να παραμείνει ζωντανή η μνήμη της Ισαβέλλας και της Μαρίας».

Το χρονικό του συμβάντος

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνικού Κήρυκα», το σημείο στο οποίο οι δύο νεαρές κοπέλες παρασύρθηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο, ήταν πολύ κοντά στο σπίτι της Μαρίας Νιώτη. Όπως αναφέρει η σχετική πηγή, ο θείος της είδε το όχημα να χτυπάει τα δύο ηλεκτρικά πατίνια και να εγκαταλείπει τα θύματα, αλλά δεν είχε διαπιστώσει εξ αρχής πως το ένα εκ των δύο ατόμων ήταν η ανιψιά του.

Στην συνέχεια, από την φασαρία, βγήκαν έξω ο παππούς και η γιαγιά της 17χρονης, που βρίσκονται αυτήν την περίοδο στη Νέα Ιερσέη, οι γονείς της και ο δίδυμος αδερφός της, αντικρίζοντας την Μαρία και την φίλη της στο οδόστρωμα, ενώ λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται πως είχαν κατατεθεί περιοριστικά μέτρα προκειμένου ο δράστης να μην πλησιάζει την άτυχη ομογενή μαθήτρια, παρόλα αυτά όμως, ο ίδιος δεν έδειξε να συμμορφώνεται. Μάλιστα, το περιβάλλον των δύο κοριτσιών αποδίδει το θράσος του 17χρονου στο γεγονός ότι είναι γιος αστυνομικού και ανιψιός υψηλόβαθμου αξιωματικού της Αστυνομίας που υπηρετεί στην περιοχή.

Στην αντίπερα όχθη, ο αρχηγός της Αστυνομίας του Ουέστφιλντ, Κρίστοφερ ο οποίος επί της ουσίας «φωτογραφήθηκε» για την συγγένεια αυτή και διαμένει στην γειτονιά, αντέτεινε, με γραπτή δήλωσή του, πως ο κατηγορούμενος δεν είναι μέλος της άμεσης οικογένειάς του, παρά τις φήμες που κυκλοφορούν.

«Η γειτονιά μας πενθεί. Έχασα μια γειτόνισσα, μια υπέροχη νέα κοπέλα, την Ισαμπέλα Σάλας, που τη γνώριζα από παιδί», ανέφερε.

H 17χρονη Μαρία Νιώτη ήταν γεννημένη στην Ρόδο και φοιτούσε στο Λύκειο του Κράνφορντ (Cranford High School), ενώ εργαζόταν στο Cake Artist Cafe. Αφήνει πίσω τον πατέρα της, Σωτήρη Νιώτη, την μητέρα της, Φούλα, τον αδερφό της, Γιώργο και άλλους συγγενείς και φίλους στις ΗΠΑ και την Ελλάδα.