Επταήμερο πένθος κηρύχθηκε στη Βόρεια Μακεδονία μετά την ασύλληπτη τραγωδία, όπου 59 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 155 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά, κατά τη διάρκεια συναυλίας χθες τα ξημερώματα σε νυχτερινό κέντρο στο Κότσανι. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες πυροτεχνημάτων, που χρησιμοποιήθηκαν για εφέ.

Οι σημαίες σε όλη τη χώρα κυματίζουν σήμερα μεσίστιες και ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, με 20 από τους τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση, όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άρμπεν Ταραβάρι.

Αν και η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη, βίντεο έδειξαν σπινθήρες από πυροτεχνήματα στη σκηνή να χτυπούν την οροφή του Club Pulse και να ανάβουν φωτιά.

#WIONOriginals | At least 51 people were killed and more than 100 were injured when a fire broke out in a nightclub in the northern Macedonian town of Kocani. Authorities reported that the fire was caused by pyrotechnic devices used during a concert #macedonia #fire #nightclub pic.twitter.com/T9pXhHPyPr

A massive #fire ripped through a packed #nightclub on Sunday in the North Macedonian town of Kocani, killing 59 people and injuring more than 150, after sparks ignited the roof while a live band performed. #NorthMacedonia #NightclubFire pic.twitter.com/1N7I6Ji2bP

«Προσπαθήσαμε ακόμη και να βγούμε από το μπάνιο, για να συναντήσουμε τελικά κάγκελα (στα παράθυρα)», είπε στο Associated Press η 19χρονη Marija Taseva. «Κάπως κατάφερα να βγω έξω. Έπεσα από τις σκάλες και με ποδοπάτησαν… Μετά βίας κατάφερα να ζήσω».

Η χώρα έχει βυθιστεί στο πένθος καθώς ο κόσμος παρακολούθησε τρομακτικές σκηνές στην πόλη Κότσανι των 25.000 κατοίκων, όπου οι διασώστες για ώρες απομάκρυναν τα απανθρακωμένα πτώματα.

Η φωτιά προκάλεσε μερική κατάρρευση της οροφής του μονώροφου κτιρίου.

⚫️ A tragic weekend for North Macedonia

Tens of people died and over a hundred were injured in the nightclub fire in Kočani, North Macedonia.

The local Red Cross volunteers have stepped up rapidly with critical support:

✅ water

✅ blankets

✅ psychosocial support pic.twitter.com/LDG78EbecM

— IFRC Europe (@IFRC_Europe) March 17, 2025