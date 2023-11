Εικόνες φρίκης και ανείπωτου πόνου προκάλεσε ο Ισραηλινός βομβαρδισμός στον προσφυγικό καταυλισμό στην Τζαμπαλίγια, στη Γάζα, που είχε ως θλιβερό απολογισμό τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων και την καταστροφή δεκάδων κτηρίων.

Ο βομβαρδισμός, του οποίου ο τελικός απολογισμός των θυμάτων μπορεί να είναι κατά πολύ μεγαλύτερος σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, κατέστρεψε τουλάχιστον 20 κτήρια μέσα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια ενώ ήταν τέτοια η σφοδρότητά του που σχημάτισε τεράστιους κρατήρες.

The bombing of the #Jabalia camp, killing and injuring at least 400, is Netanyahu's reply to the worldwide protests demanding an end to the genocidal assault on #Gaza. The Israeli regime is acting with the full support of the Biden administration and NATO. pic.twitter.com/5VLfJI8i87 — David North (@DavidNorthWSWS) October 31, 2023

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον έξι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν κατοικημένες περιοχές στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια στα περίχωρα της πόλης της Γάζας την Τρίτη, σκοτώνοντας περισσότερους από 50 ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου 150 άτομα, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της Χαμάς.

Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι είχε βάλει στόχο τον καταυλισμό για να σκοτώσει τον Ιμπραήμ Μπιάρι – εκ των διοικητών της Χαμάς που συνδέεται με την επίθεση κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου- και ο οποίος, όπως είπε, είχε καταλάβει με τους μαχητές του πολιτικά κτήρια στην πόλη της Γάζας. Μάλιστα σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι Ισραηλινοί, ο συγκεκριμένος διοικητής είναι νεκρός.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, Ντάνιελ Χαγκάρι, δήλωσε ότι ο στρατός κατάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό του ένα προπύργιο της Χαμάς στη δυτική Τζαμπαλίγια ενώ εξουδετέρωσε τον διοικητή της Χαμάς Εμπραχίμ Μπιάρι. Σύμφωνα με τους IDF ο Μπιάρι ήταν ο διοικητής του κεντρικού τάγματος της Τζαμπάλια και ήταν ο επιβλέπων όλων των μαχών στη βόρεια Γάζα.

Από την πλευρά της η Χαμάς διέψευσε αυτόν τον ισχυρισμό.

Οι τηλεπικοινωνίες και η πρόσβαση στο διαδίκτυο κόβονται ξανά στη Λωρίδα της Γάζας

Ο βασικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω X (του πρώην Twitter) ότι διακόπηκε «πλήρως» η λειτουργία των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και η πρόσβαση στο διαδίκτυο στον θύλακα, στον οποίο έχει επιβάλει πολιορκία ο ισραηλινός στρατός από την 9η Οκτωβρίου.

Η Palestine Telecommunication Company (Paltel) εξήγησε πως κόπηκαν ξανά διεθνείς συνδέσεις που είχαν αποκατασταθεί.

«Έχουμε τη λυπηρή υποχρέωση να ανακοινώσουμε την πλήρη διακοπή όλων των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών διαδικτύου στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε η εταιρεία στην ανάρτηση που απηύθυνε στον «αγαπητό λαό της πατρίδας μας».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στη Γάζα επιβεβαίωσε τη διακοπή, διευκρινίζοντας πως έχει πρόσβαση σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών μόνο μέσω διεθνούς κάρτας SIM που διαθέτει.

Οι τηλεπικοινωνίες και η πρόσβαση στο διαδίκτυο είχαν ήδη κοπεί στη Λωρίδα της Γάζας την Παρασκευή, όταν ο ισραηλινός στρατός εντατικοποίησε τους βομβαρδισμούς του στον παλαιστινιακό θύλακα, στερώντας κάθε δυνατότητα χρήσης τους από τα 2,4 εκατ. κατοίκους της. Άρχισαν να αποκαθίστανται σταδιακά από την Κυριακή.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε όταν κόπηκε για πρώτη φορά η πρόσβαση στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στο διαδίκτυο πως «έχασε κάθε επαφή με το κέντρο επιχειρήσεων και όλες τις ομάδες (του) στη Λωρίδα της Γάζας». Ομοίως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) είχε εκφράσει την ανησυχία της πως η διακοπή υπήρχε κίνδυνος «να χρησιμοποιηθεί ως προκάλυψη για τη διάπραξη μαζικών ωμοτήτων και να συμβάλει στην ατιμωρησία».

I am sorry to those innocent men, women and children in Jabalia Refugee Camp that the world could not protect you. This blatant disregard for human life must be condemned unequivocally. Do not let any more children die. We need an immediate ceasefire, nothing less.#Jabalia pic.twitter.com/ujNdNlxE5f — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) October 31, 2023

Αξιωματούχος του ΟΗΕ παραιτήθηκε καταγγέλλοντας τη «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Κρεγκ Μόκαμπερ, ο διευθυντής του γραφείου στη Νέα Υόρκη της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, υπέβαλε πριν από μερικές ημέρες την παραίτησή του εξαιτίας της «αδυναμίας» του ΟΗΕ να «σταματήσει» αυτή που χαρακτήρισε «εγχειριδιακή περίπτωση γενοκτονίας» στη Λωρίδα της Γάζας, τρεις εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Daily News που αναμεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Πρόκειται για «εγχειριδιακή περίπτωση γενοκτονίας», τόνισε σε επιστολή του με ημερομηνία 28η Οκτωβρίου προς τον Φόλκερ Τουρκ, τον Ύπατο Αρμοστή. «Το ευρωπαϊκό, εθνικιστικό σχέδιο εποικισμού της Παλαιστίνης έχει εισέλθει στην τελική του φάση», αυτήν της «ταχείας καταστροφής των τελευταίων υπολειμμάτων της αυτόχθονης παλαιστινιακής ζωής», συνέχισε.

Κατηγόρησε ακόμη τις κυβερνήσεις της Δύσης πως είναι «απόλυτα συνένοχες σε αυτή τη φρικιαστική επίθεση»: «Όχι μόνο οι κυβερνήσεις αυτές αρνούνται να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους να ‘εγγυηθούν την τήρηση’ της Σύμβασης της Γενεύης, αλλά στην πραγματικότητα εξοπλίζουν ενεργά» το Ισραήλ για να συνεχίσει την επίθεση, «παρέχουν οικονομική υποστήριξη και υποστήριξη ως προς τη συλλογή πληροφοριών» καθώς και «πολιτική και διπλωματική κάλυψη για τις φρικαλεότητες του Ισραήλ».

Το περιεχόμενο της επιστολής του ευθυγραμμίζεται με πρόσφατες αναρτήσεις του κ. Μόκαμπερ σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. «Η γενοκτονία που παρακολουθούμε στην Παλαιστίνη είναι αποτέλεσμα των δεκαετιών ατιμωρησίας του Ισραήλ, που τού προσέφεραν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και άλλων δυτικών κρατών», καθώς και «της απανθρωποποίησης του παλαιστινιακού λαού από τα δυτικά εταιρικά ΜΜΕ», ανέφερε προχθές μέσω X (του πρώην Twitter).