Την τελευταία της πνοή άφησε, σε ηλικία 87 ετών, η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε εκδιωχθεί πριν από δύο εβδομάδες από το διαμέρισμα όπου ζούσε για περισσότερες από επτά δεκαετίες, σε μια έξωση που προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις στη μνήμη της. Με ενός λεπτού σιγή, αναμμένα κεριά και το σύνθημα «η Μαρικάρμεν φεύγει, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται», εκατοντάδες άνθρωποι τίμησαν τη μνήμη της.

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ εισήχθη σε νοσοκομείο μετά την έξωσή της, ενώ χιλιάδες Ισπανοί διαδήλωναν επί μέρες στο κέντρο της Μαδρίτης, διαμαρτυρόμενοι για την αντιμετώπιση της 87χρονης, αλλά και ζητώντας παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στέγης στη χώρα.

Η συνταξιούχος, είχε γίνει σύμβολο των ανθρώπων που μένουν πίσω εξαιτίας της εκτίναξης των τιμών στη στεγαστική αγορά. Το διαμέρισμά της είχε αγοραστεί από επενδυτική εταιρεία, η οποία επιχείρησε να αυξήσει το ενοίκιό της κατά 230%.

Η εταιρεία που ήταν ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος προσφέρθηκε αργότερα να της επιτρέψει να επιστρέψει με χαμηλότερο ενοίκιο αλλά δεν μπόρεσε να υπογράψει τη σχετική συμφωνία, καθώς είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο.

Οι εικόνες από την έξωση έκαναν τον γύρο της Ισπανίας. Η αστυνομία χρησιμοποίησε ακόμη και δακρυγόνα για να εκτελέσει την εντολή, ενώ η Αμπασκάλ απομακρύνθηκε από το σπίτι της πάνω σε φορείο, περικυκλωμένη από αστυνομικούς και διαδηλωτές. Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν έντονη οργή.

«Είμαστε όλοι η Μαρικάρμεν»

Περίπου 10.000 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης λίγες ώρες αργότερα, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Ντροπή» και «Είμαστε όλοι η Μαρικάρμεν». Από τον βορρά μέχρι τον νότο της χώρας, πολίτες συγκεντρώθηκαν σε πλατείες για να διαμαρτυρηθούν για τις συνέπειες της στεγαστικής κρίσης. Τα ενοίκια είχαν αυξηθεί κατά περίπου 80% μέσα σε μία δεκαετία, ενώ οι τιμές των κατοικιών είχαν σημειώσει άνοδο 63%.

«Το κόστος για να φτάσουμε εδώ ήταν υπερβολικά υψηλό»

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή το βράδυ της Τετάρτης (7/10) η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «τα γεγονότα που προκλήθηκαν από την αδικία της έξωσης, έχουν σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής στην Ισπανία, καθώς τώρα η συζήτηση για τη στέγαση βρίσκεται στο προσκήνιο». Το κόστος για να φτάσουμε εδώ ήταν υπερβολικά υψηλό», θρηνεί η Ένωση, εκφράζοντας την ελπίδα του να συνεχίσει «με το παράδειγμα του αγώνα και την κληρονομιά» που αφήνει πίσω της η Μαρικάρμεν.

Ο Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους της Αμπασκάλ. «Μια αγκαλιά και σε όλους όσοι αισθάνονται σήμερα αυτή την απώλεια σαν δική τους», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Η υπόθεσή της ανέδειξε την αυξανόμενη πίεση που υφίστανται οι μακροχρόνιοι ενοικιαστές σε μεγάλες πόλεις και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπου η εκτόξευση των ενοικίων, η αναβάθμιση των περιοχών και η έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης έχουν τροφοδοτήσει κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές.

Για τους διαδηλωτές, η ΜαριΚάρμεν δεν είναι πλέον μόνο μια ηλικιωμένη γυναίκα που έχασε το σπίτι της. Έχει γίνει το πρόσωπο μιας στεγαστικής κρίσης που, όπως υποστηρίζουν, άφησε για χρόνια τους πιο ευάλωτους πολίτες χωρίς επαρκή προστασία.

Πηγή: THE GUARDIAN