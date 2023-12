Ο αδελφός του ενός από τους τρεις ομήρους που σκότωσαν κατά λάθος μέλη του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας κατηγόρησε χθες Κυριακή, στην κηδεία του, αυτούς που τον «εγκατέλειψαν» ότι τον «δολοφόνησαν», παρότι «τα έκανες όλα σωστά».

Ο Ιντό Σαμρίζ απευθυνόταν στον αδελφό του Αλόν, 26 ετών, κατά την τελετή της κηδείας στο Σεφαΐμ, κιμπούτς βόρεια του Τελ Αβίβ.

Ο Αλόν, που απήχθη την 7η Οκτωβρίου, έπεσε νεκρός μαζί με άλλους δύο ομήρους, καθώς φώναζαν για βοήθεια στα εβραϊκά, ανεμίζοντας λευκή σημαία, γυμνόστηθοι για να μη νομίσει κανείς πως ήταν μαχητές της Χαμάς.

Hundreds attend the funeral of Alon Lulu Shamriz, who was among three hostages mistakenly shot dead by the Israeli army in Gaza after he was taken hostage by Hamas https://t.co/stJK4BVw3V pic.twitter.com/Am2Tc6me3C

— Reuters (@Reuters) December 18, 2023

